Calciomercato Roma News/ En-Nesyri, incontro positivo col Siviglia: 20 milioni per chiudere (16 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, EN-NESYRI VUOLE I GIALLOROSSI

Il calciomercato Roma potrebbe aver trovato il suo centravanti per la prossima stagione. Azmoun e Lukaku hanno finito il loro prestito in giallorosso mentre su Abraham resta fortissimo il Milan nonostante sia stata chiusa la trattativa per Alvaro Morata. Dunque la Roma deve per forza di cose trovare il nuovo numero nove.

Dalla Spagna, precisamente il giornalista Maximo de la Cruz Ramirez, Roma e Siviglia si sarebbe incontrate per discutere di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino che piace molto ai giallorossi. Il summit di calciomercato tra Roma e Siviglia è andato bene dato che c’è già la cifra per chiudere ovvero 20 milioni di euro.

Inoltre, lo stesso En-Nesyri avrebbe già dato la sua disponibilità assoluta alla Roma indicandola come la sua destinazione preferita. Sconfitta dunque, almeno per quanto riguarda la preferenza del giocatore, la concorrenza del Fenerbahce di Mourinho che voleva En-Nesyri per rispondere all’acquisto di Immobile da parte del Besiktas.

CALCIOMERCATO ROMA, PAREDES VERSO L’ADDIO

Per il calciomercato Roma potrebbe esserci uno scambio con la Fiorentina in questa sessione di mercato. Secondo il giornalista Attilio Malena, Edoardo Bove saluterebbe la Capitale per accasarsi in viola mentre a fare il percorso inverso sarà Kayode, inseguito da vari club inglesi.

Ci sono novità anche per quanto riguarda Leandro Paredes. L’ex Empoli e Juventus potrebbe essere ceduto in Arabia Saudita visto anche l’arrivo di Enzo La Fée. I giallorossi hanno fissato il prezzo a 20 milioni e a questo punto la palla torna ai club arabi interessati al campione del Mondo.











