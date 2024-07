“Carlo Acutis Santo durante Giubileo 2025”/ Annuncio Papa Francesco al Concistoro: “data ancora da decidere”

È ANCORA DA DECIDERE LA DATA PER LA CANONIZZAZIONE DI CARLO ACUTIS MA SARÀ COMUNQUE DURANTE IL GIUBILEO

Sarà canonizzato durante il Giubileo 2025 probabilmente proprio per riservare una giornata unica e storica per una delle figure più amate e pregate dai giovani in tutto il mondo: la causa per San Carlo Acutis, già “patrono dei millenials”, è stata al centro del Concistoro pubblico tenuto da Papa Francesco questa mattina 1 luglio 2024. In programma v’era la decisione sulla data effettiva per celebrare la canonizzazione dopo che già lo scorso 23 maggio il Beato Carlo Acutis era stato indicato come nuovo Santo della Chiesa Cattolica dopo la firma del decreto del Pontefice.

Alla fine invece sono state calendarizzate le altre 14 canonizzazioni nell’ottobre 2024, mentre su Carlo Acutis Santo occorrerà attendere fino all’inizio dell’Anno Santo giubilare nel 2025. «Carlo Acutis sarà proclamato santo “in data da destinarsi”, molto probabilmente nel corso del Giubileo»: così Papa Francesco ha spiegato durante il Concistoro la decisione in merito alla canonizzazione del ragazzo morto nel 2006 a soli 15 anni per una leucemia fulminante, beatificato nel 2020 ad Assisi e già icona tra i più giovani con diverse notizie di miracoli e intercessioni che ogni giorno vengono notificate presso le varie Diocesi nel mondo.

CONCISTORO PAPA FRANCESCO: OLTRE A CARLO ACUTIS, ECCO TUTTE LE PROSSIME CANONIZZAZIONI

Divenuto modello di vita e testimonianza cristiana per molti, il prossimo Santo della Chiesa Carlo Acutis con ogni probabilità avrà una giornata interamente dedicata all’interno dei tanti eventi per il Giubileo 2025: con una canonizzazione spostata nel 2025, il “patrono di internet” vedrà un fortissimo afflusso di fedeli e pellegrini da ogni parte del mondo. «L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo», ripeteva spesso in vita come raccontano amici e la famiglia, convertiti al cristianesimo dopo aver visto crescere quel ragazzo così particolare e al contempo così normale. «La sua fama di santità si è estesa in pochissimo tempo dopo la sua morte non solo in Italia e in Europa, ma in tutti i continenti», ha spiegato durante la presentazione dei profili dei Beati prossimi alla canonizzazione il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi.

Gli altri 14 Beati discussi durante il Concistoro con Papa Francesco questa mattina si è scelto di inserirli nell’Albo dei Santi il prossimo 20 ottobre 2024: come informa la sala stampa del Vaticano, ecco i profili che verranno canonizzati qualche mese prima di Carlo Acutis.

– Giuseppe Allamano: sacerdote, fondatore degli Istituti dei Missionari della Consolata e delle Suore Missionarie della Consolata

– Elena Guerra: fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito (le “Suore di Santa Zita”)

– Marie-Léonie Paradis: al secolo Virginie Alodie, fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della Santa Famiglia

– 11 martiri di Damasco: si tratta di Manuel Ruiz López e 7 compagni, dell’Ordine dei Frati Minori; i fedeli laici Francesco, Mooti e Raffaele Massabki.











