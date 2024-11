Enrico Vanzina è un affermato regista del cinema italiano noto soprattutto per le commedie che hanno diviso la critica e l’opinione pubblica tra chi le apprezza e chi invece le denigra, tuttavia quando si parla del regista non si può non pensare al fratello Carlo. Il loro sodalizio artistico, infatti, in decenni di collaborazione ha prodotto più di 150 film e si è concluso a causa della morte prematura di Carlo Vanzina. com’è morto il fratello di Enrico Vanzina?

Com’è morto Carlo Vanzina, fratello di Enrico Vanzina? L’attore e regista si è spento l’8 luglio 2018, a 67 anni, per un melanoma, un tumore alla pelle. Era ricoverato nella clinica romana Mater Dei da diverso tempo. Secondo diverse fonti, la malattia gli era stata diagnosticata una prima volta più di vent’anni prima, all’epoca aveva intrapreso un percorso di cura ed era guarito ma purtroppo successivamente ha avuto una recidiva che non è stato possibile curare ed è morto circa un anno dopo. A dare la notizia della morte sono stati la moglie Lisa Melidoni e il fratello Enrico con parole piene di dolore.

Carlo Vanzina, qual’è la causa della morte del fratello di Enrico Vanzina?

Ad annunciare la morte di Carlo Vanzina all’epoca erano stati la miglia Lisa Melidoni e il fratello Enrico con queste parole: “Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese”.

Mentre Dagospia riportava un retroscena di Fernando Proietti sul dolore del fratello: “Enrico Vanzina mi ha raccontato con un groppo in gola che suo fratello Carlo ha affrontato la via crucis della sua inesorabile malattia con la serenità di chi non voleva morire.”

