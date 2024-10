Un secolo di vita, la Rai arriva ad un traguardo che merita una vetrina unica e non poteva che scegliere la prima serata e la conduzione di Carlo Conti per raccontare la storia della televisione italiana. Questa sera – 6 ottobre 2024 – la diretta di Cento parte dal 1924, ovvero dai primi passi della radio in Italia e che hanno gettato le basi di quella che sarà poi l’industria televisiva targata Rai. Tuffiamoci dunque nella anticipazioni di Cento per la diretta di questa sera.

Un mix di cultura, spettacolo, informazione; la diretta di Cento – questa sera, 6 ottobre 2024 – attraverserà i momenti più iconici della storia della Rai che arrivata ad un secolo di storia, tra radio e tv, ha davvero tanto da raccontare. Stando alle anticipazioni, si partirà dall’alba della radio, dalla voce di Ines Viviani Donarelli che pronunciò il primo saluto per gli italiani attraverso il mezzo radiofonico.

Anticipazioni Cento: gli ospiti della diretta di questa sera, 6 ottobre 2024

Ovviamente l’accenno agli albori della radio propizierà un racconto molto più ampio: la diretta di Cento, programma condotto da Carlo Conti e in onda questa sera – 6 ottobre 2024 – sarà condita dalla presenza di un numero incredibile di ospiti, sia per caratura che per quantità. Da Renzo Arbore a Mara Venier, passando per Massimo Ranieri e i Pooh: personalità che raccontano generazioni, mestieri, arti. Dalla radio al piccolo schermo, passando per il teatro, la conduzione, il cabaret.

La diretta di Cento passerà in rassegna tutti i programmi più iconici, le trasmissioni che hanno lasciato spazio alle avanguardie di oggi e che ancora sono monito per la creatività di autori e addetti ai lavori. Sanremo, Canzonissima, Carosello; solo per citarne alcuni, al netto dei pilastri della storia centenaria della Rai che riceveranno un ampio omaggio, da Corrado a Raimondo Vianello, e ancora Mike Bongiorno e Fabrizio Frizzi.

Diretta Cento, 6 ottobre 2024: con Carlo Conti anche il duo comico Ficarra e Picone

Stando alle anticipazioni, la diretta di Cento – questa sera, 6 ottobre 2024 su Rai Uno – sarà uno show totale. Tra musica, video del passato e contributi inediti, ad ergersi a protagonisti della serata saranno innanzitutto gli ospiti, i tributi e tutti coloro che hanno preso parte a questi 100 anni di storia della Rai. L’appuntamento con Carlo Conti è dunque in prima serata e di certo non mancherà l’ironia ad impreziosire il racconto, come dimostrato dalla presenza tra gli ospiti anche di un duo iconico: Ficarra e Picone.