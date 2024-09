L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, è finito in queste ore sulle pagine di cronaca ma non per una vicenda legata alla sua squadra di calcio, bensì per una questione personale. Diversi media svizzeri hanno infatti sottolineato che l’ex star, fra le altre, di Barcellona e Arsenal, non avrebbe pagato delle mensilità arretrate di affitto, in un’abitazione dove risiede ora sita appunto in territorio elvetico.

Como, forse non tutti sanno, che è molto vicina alla Svizzera, è distante circa un quarto d’ora, di conseguenza per Fabregas è molto agevole e comodo raggiungere la nota cittadina lariana pur vivendo oltre i confini nazionali. Nel dettaglio Cesc Fabregas risiederebbe in un comune del Canton Ticino, precisamente in quel di Bissone, non troppo distante da Mendrisio e Chiasso, e splendida località che si affaccia sul lago di Lugano ma sulla sponda opposta.

CESC FABREGAS NON PAGA L’AFFITTO: DEPOSITATA ISTANZA IN PRETURA

Secondo la stampa elvetica Cesc Fabregas avrebbe un arretrato sull’affitto di 20mila euro, anche perchè, immaginiamo noi, è probabile che l’ex star del pallone abbia optato per un immobile di assoluto livello e non un monolocale spartano. In ogni caso sembra che il proprietario dell’immobile abbia già depositato l’istanza alla pretura di Lugano, di conseguenza si starebbe muovendo per vie legali e c’è quindi il serio rischio che lo stesso allenatore spagnolo rischi lo sfratto, e sia costretto ad abbandonare l’appartamento nel giro di breve tempo.

La notizia risalirebbe all’inizio di questo mese e l’allenatore avrebbe comunque a disposizione alcuni giorni per provare a rispondere alla “denuncia”, presentando delle eventuali sue osservazioni che giustifichino il mancato pagamento dell’affitto o eventualmente smentiscano quanto segnalato in pretura a Lugano dal proprietario.

CESC FABREGAS NON PAGA L’AFFITTO: DUE MESI DI ARRESTRATI

La stampa svizzera, che ha provato a contattare sia il proprietario quanto l’entourage di Fabregas, senza ricevere notizia, spiega che il giocatore non pagherebbe l’affitto da almeno due mesi, ed inoltre non avrebbe compensato delle spese legate alla locazione dello stesso immobile. Alla luce di questa presunta vicenda, colui che ha affittato la casa al 37enne tecnico avrebbe provato a inviare raccomandate allo stesso, ma anche cercato di contattarlo, e non avendo ottenuto alcuna risposta in tempi brevi avrebbe quindi fatto scattare la procedura di sfratto.

Il Calcio Como ovviamente non vuole intervenire su quella che è una vicenda personale del suo allenatore Cesc Fabregas, di conseguenza non si è espresso, e come detto sopra, bocca cucita anche da parte dello stesso tecnico. Se la notizia venisse confermata ci si domanda cosa abbia spinto l’allenatore a non pagare l’affitto, tenendo conto che ha un ingaggio con il Como da ben un milione di euro a stagione. Ovviamente attendiamo aggiornamenti sulla vicenda, che speriamo possano fare chiarezza una volta per tutte.