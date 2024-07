Calciomercato Como News/ Fabregas firma un quadriennale. Arriva anche Alberto Moreno (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO COMO, FABREGAS BLINDATO PER 4 ANNI

Il calciomercato Como mette le basi per un futuro solido e quale miglior mossa se non confermare la guida tecnica? In realtà la situazione in casa comasca era leggermente diversa. Cesc Fabregas, che ha portato il Como in Serie A, la scorsa stagione era un allenatore ad interim e assistente.

La cavalcata in Serie A ha inevitabilmente portato la dirigenza a discutere di un cambio di posizione per Fabregas, promuovendolo a capo allenatore a tutti gli effetti. Così è stato e non solamente per un paio di anni, ma ben quattro.

Un quadriennale che fa capire la grande stima nei confronti dell’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona. Al fianco di Cesc, ci sarà Osian Roberts che come si legge sul comunicato ufficiale del club coprirà il ruolo di Head of Development.

CALCIOMERCATO COMO, ALBERTO MORENO HA FIRMATO

Il calciomercato Como però continua anche sul campo. L’ultimo colpo è quello di Alberto Moreno, ex giocatore di Villareal e Liverpool, che darà una grossa mano anche a livello di esperienza ad un club neorpomosso dopo diversi anni di assenze.

Il mercato comasco sembra proprio aver preso quella strada. Oltre a tenere gli elementi cardini del blocco che è salito dalla B alla A, l’idea è quella di sfruttare il grande appeal della città e i soldi della presidenza per formare un gruppo che permetta al Como di stabilizzarsi nella massima serie.

La firma sul contratto del difensore 32enne scadrà già a giugno 2025, ma se dovesse verificarsi una serie di determinate condizioni verrà attivata automaticamente la clausola che legherà il giocatore per un ulteriore anno al club.











