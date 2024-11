Riparte il motore de L’Amica Geniale 4; un nuovo capitolo che vedrà Alba Rohrwacher nel ruolo di protagonista e non più come sola voce narrante. L’attrice nei panni di Lenù (Elena) è pronta ad emozionare i fan della serie tv e non manca chi approfitta del momento per approfondire ulteriormente la conoscenza delle principali tappe di Alba Rohrwacher sia dal punto di vista professionale che in riferimento alla vita privata.

Alba Rohrwacher, classe 1979, come molti dei suoi colleghi inizia a coltivare fin da giovanissima la passione per la recitazione. Nata a Firenze ma cresciuta a Castel San Giorgio, procede con gli studi del settore prima di arrivare al debutto cinematografico nel 2004 con il film “L’amore ritrovato”. E’ solo la prima tappa dell’attrice protagonista in L’Amica Geniale 4 ma basta per mostrare un talento evidente, capace di adattarsi ai caratteri introspettivi di personaggi diversificati. Non sono mancati premi e riconoscimenti volti a confermare il peso di Alba Rohrwacher nel mondo del cinema: con ‘Il papà di Giovanna’ vince il David di Donatello come miglior attrice protagonista e si conferma con ‘La solitudine dei numeri primi’ con la conquista del Nastro d’Argento.

A dispetto della grande notorietà conquistata con il suo talento, Alba Rohrwacher ci tiene a preservare la sua sfera privata. L’esposizione dovuta alla sua professione non scalfisce il suo bisogno di riservatezza ma siamo comunque a conoscenza della tenerezza dell’amore che da anni la lega al compagno Saverio Costanzo. Il primo incontro tra i due risale al 2010 quando hanno condiviso il set de La solitudine dei numeri primi. “Piano piano si crea una famiglia di cinema che va al di là del cinema. Rapporti che sono diventati la mia vita, con Saverio c’è stato un prima e un dopo ‘La solitudine dei numeri’. Dopo le riprese è cambiato qualcosa dentro di me perchè è stato il mio primo lavoro così profondo sul corpo”. Queste le parole dell’attrice a L’Officiel – come riporta Vanity Fair – dalle quali si evince proprio la genesi del legame con l’attuale compagno Saverio Costanzo.

Saverio Costanzo – compagno di Alba Rohrwacher – è anche lui particolarmente riservato a proposito della sua vita privata e sentimentale. Il figlio del compianto Maurizio Costanzo si è però lasciato sfuggire nel tempo alcune tenere considerazioni a proposito del loro rapporto d’amore. “Ci somigliamo e per me, anche se stiamo insieme ormai da dieci anni, è come se fosse passato un giorno; è un amore profondo”.