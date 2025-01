Alessio Pili Stella: tutto sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Alessio Pili Stella è uno dei veterani del trono over di Uomini e Donne. Nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi, dopo una breve frequentazione con Barbara De Santi, si è innamorato di Claudia Lenti, dama del parterre con cui ha poi lasciato la trasmissione dopo aver vissuto vari alti e bassi all’interno del programma. I primi mesi sono andati benissimo, ma la distanza, ha poi allontanato i due. La storia d’amore tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, infatti, è poi finita e il cavaliere ha deciso di tornare in trasmissione per provare a cercare nuovamente l’amore. Tornato nel parterre, ha cominciato a conoscere le dame del parterre femminile.

Veronica Fedele e Michele Longobardi si frequentano dopo Uomini e donne?/ "Ecco cosa ci siamo detti"

Tra le dame, tutte bellissime, che hanno conquistato le sue attenzioni c’è stata Prasanna con cui, però, non è mai nato un sentimento. Dopo essersi frequentati per un po’, infatti, la frequentazione è finita non essendoci da parte della dama un grande interesse.

Alessio Pili Stella e la lite con Francesca a Uomini e Donne

Alessio Pili Stella, chiusa la storia con Prasanna, ha cominciato a conoscere Francesca con cui è nato subito un feeling che ha portato i due a conoscersi sempre meglio. Pur non concedendo l’esclusiva alla dama non volendo chiudere le porte ad altre persone, Alessio ha avuto una frequentazione continua con Francesca con cui, però, sono nate diverse discussioni.

Chi è Gianluca Costantino, corteggiatore di Uomini e Donne/ Tina Cipollari indaga nel suo passato

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 gennaio 2025, Alessio e Francesca raccontano cos’è successo nelle scorse puntate. Il cavaliere e la dama hanno avuto un confronto durante il quale Alessio si è reso conto di non provare gli stessi sentimenti di Francesca decidendo così di fare un passo indietro. Una decisione che scatena la dura reazione dello studio perché arriva dopo un incontro intimo. Da parte sua, Francesca decide di chiudere.