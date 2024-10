La storia di Angela Isaac deve fare notizia; un gesto di coraggio che deve valere come manifesto contro l’ipocrisia che ancora oggi accompagna giudizio e pregiudizio sul tema dell’immigrazione. 28 anni, immigrata di origini nigeriane; una sottolineatura necessaria dato che fin troppo spesso l’immigrazione viene menzionata e rimarcata quando si tratta di notizie di cronaca con accezione negativa. Questa volta si racconta invece una storia di coraggio; scopriamo quindi chi è Angela Isaac e perchè è balzata all’attenzione mediatica negli ultimi giorni.

Un nubifragio ha colpito giorni fa la città di Catania, danni e rischi per la popolazione che hanno determinato ore di apprensione. Sul web innumerevoli video hanno raccontato le conseguenze del fenomeno atmosferico e, tra le tante clip, ha colpito quella che ritrae proprio Angela Isaac compiere un gesto di altruismo meraviglioso. Un cittadino l’ha filmata nell’esatto momento in cui ha salvato un uomo durante l’alluvione a Catania.

Angela Isaac e il gesto d’altruismo virale in rete: “Era caduto dal motorino e…”

Il video in questione vede un uomo in gravi difficoltà, trascinato dalla corrente d’acqua che aveva letteralmente trasformato la strada in un fiume. Angela Isaac, osservata la scena, non ha esitato nel lanciarsi in strada per salvare la vita della persona in balia della corrente. Un braccio teso, una forza figlia del coraggio che ha permesso alla 28enne di trarre in salvo l’uomo in difficoltà.

Il gesto di Angela Isaac merita più di una celebrazione per un semplice motivo; contrastare il pregiudizio che purtroppo ancora oggi accompagna una fetta troppo ampia di popolazione. Ma chi è Angela Isaac oltre ad aver salvato un uomo durante l’alluvione a Catania? Su di lei chiaramente non si hanno molte informazioni; sappiamo che lavora in un bar ed è madre di un bambino di 2 anni e mezzo. Intervistata da TN24, è stata proprio Angela Isaac a raccontare il suo gesto di puro altruismo: “Stamattina sono uscita per andare a lavoro, pioveva forte… Ho visto un signore che stava scivolando in acqua; ho dovuto salvare questo signore, non sapevo se fosse giovane o anziano, ma ho avuto il coraggio di intervenire perchè è caduto dal motorino e lo dovevo salvare”.

