Ultime notizie, Bologna sott’acqua per il maltempo

Italia sott’acqua a causa del maltempo: nuovo alluvione in Emilia-Romagna, il terzo in un anno e mezzo. A Bologna è stato registrato il bilancio peggiore e la situazione più critica, ma in generale sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa dei danni provocati dai temporali. Gran parte della città è finita sott’acqua, essendo esondati il Ravone, Savena, Navile, Zena.

C’è anche una vittima, un ragazzo di 20 anni che era in auto a Val di Zena ed è stato travolto dalla piena. L’acqua ha invaso anche l’autostrada: in A1 è stato chiuso il casello Fiorenzuola d’Arda per un allagamento parziale della strada verso lo svincolo. I soldati dell’esercito sono intervenuti in località Castello, a Castel Maggiore, durante la notte per aiutare la popolazione.

Ultime notizie, la morte della surfista Giulia Manfrini

La 36enne piemontese Giulia Manfrini, surfista e influencer, è morta oggi in Indonesia nelle vicinanze dell’isola di Masokut, a causa dell’attacco di un pesce spada che l’ha trafitta. La 36enne si trovava in Indonesia per surfare nell’oceano quando è stata attaccata dal pesce spada e l’impatto le è stato fatale.

Un incidente del quale sono stati testimoni Massimo Ferro e Alexandre Ribas, che sono poi riusciti a raggiungerla ed a portarla a terra per poi essere trasportata in un centro sanitario dove, nonostante vari tentativi di salvarla, è deceduta. Una morte che arriva a pochi giorni di distanza da quella di un altro surfista, il 47enne brasiliano Marco Freire, deceduto a Nazarè in Portogallo, travolto da un’onda anomala.

Ultime notizie, un weekend di maltempo estremo in Italia

Le previsioni meteo sono state confermate e la prima delle due giornate del weekend ha visto un maltempo estremo su tutte le regioni italiane, con il sud particolarmente colpite. Diverse le regioni con situazioni di allerta, che da domani saranno in maggior parte al meridione dove il ciclone porterà ancora temporali almeno fino alla giornata di martedì. I temporali sono stati a “macchia di leopardo” ed anche le isole maggiori sono state molto colpite. Anche la Sicilia ha fatto registrare allagamenti specialmente a Catania.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente

La notizia che tiene banco oggi nella guerra in Medio oriente è quella di un drone che ha colpito la villa del premier israeliano Netanyahu a Cesarea. Il premier, che in quel momento non si trovava nella villa, ha dichiarato: “Niente ci scoraggia, combatteremo fino alla vittoria”. Da parte dell’intelligence di Tel Aviv è stato confermato che l’uccisione del premier era stata programmata dall’Iran.

Nella giornata di oggi dal Libano sono stati lanciati su Israele oltre 150 razzi, mentre da parte dell’Idf è stato portato un attacco contro un campo profughi nella striscia di Gaza che ha causato 11 vittime. Dopo l’uccisione, avvenuta nei giorni scorsi, del capo di Hamas, Sinwar, secondo fonti israeliane il suo successore a capo del gruppo terroristico potrebbe essere Khalil Hayya.

Ultime notizie, successo di New Zealand nella finale della Coppa America

New Zealand ha vinto per la terza volta consecutiva la finale della Coppa America e, dopo i successi ottenuti nelle edizioni del 2017 e 2021 è entrata nella storia, in quanto nell’era moderna nessuna aveva mai ottenuto tre successi consecutivi.

La barca neozelandese si è aggiudicata la nona regata ed ha chiuso con il risultato di 7 – 2 dopo che nella giornata di ieri Ineos Britannia aveva accorciato le distanze imponendosi in entrambe le gare disputate. Oggi è bastata solo una regata per conquistare la coppa in palio nelle acque di Barcellona. Emirates Team New Zealand nella precedente edizione, disputata as Auckland, aveva battuto la barca italiana Luna Rossa.

Ultime notizie: Jorge Martin vince la Sprint Race, Marquez la gara

In Australia, sul circuito di Phillip Island, l’attuale capoclassifica del mondiale della MotoGP, Jorge Martin, vince la sprint race in sella alla sua Ducati Pramac ed allunga in classifica portando il suo vantaggio si Pecco Bagnaia, che si è piazzato quarto, preceduto anche da Marc Marquez e Bastianini, a 16 punti. Il vantaggio è salito a 20 punti al termine della gara vinta da Marquez, chiusa al secondo posto da Martin davanti a Bagnaia.