Oggi pomeriggio, venerdì 17 gennaio 2025, va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con La volta buona e, tra gli ospiti di Caterina Balivo nel suo salotto televisivo di Rai 1, ci sarà spazio anche per il comico Antonio Giuliani. L’occasione sarà quella di ripercorrere i suoi 30 anni di carriera, celebrati in questo periodo con il suo nuovo spettacolo teatrale Ho fatto 30… Faccio 31. Nato a Roma nel 1967, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata negli anni ’90 e si è maggiormente sviluppata all’inizio del nuovo millennio.

Nel corso degli anni ’90 ha preso parte a diversi varietà come Stasera mi butto e Ci siamo!?!, entrando successivamente nel gruppo del teatro Bagaglino e collaborando spesso con Pier Francesco Pingitore; dal celebre regista è stato diretto nel film tv La palestra del 2003 e, nello stesso anno, nella miniserie Con le unghie e con i denti. Sempre sul piccolo schermo, Antonio Giuliani è diventato anche attore di celebri fiction televisive come Caterina e le sue figlie, L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna.

Antonio Giuliani tra tv e vita privata: la moglie Alessia e il figlio Flavio

Attore ma anche cabarettista, Antonio Giuliani ha fatto della comicità una delle cifre distintive del suo talento artistico; nel corso della sua carriera televisiva, infatti, ha anche partecipato a Colorado oltre ad essere stato ospite ricorrente del game show Stasera tutto è possibile su Rai 2, per diverse edizioni tra il 2018 e il 2022.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Antonio Giuliani? Estremamente riservato in materia di sentimenti, spesso tenuti lontani dal clamore mediatico, sappiamo che è da anni sposato con la moglie Alessia, non appartenente al mondo dello spettacolo e della tv; insieme sono diventati genitori nel 2008 del figlio Flavio, che oggi ha 16 anni. La coppia è molto riservata e, solo raramente, il comico condivide qualche immagine della sua famiglia attraverso i suoi canali social.

