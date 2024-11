Tutto su Genny Casu, corteggiatrice di Uomini e Donne

Genny Casu è una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne, in particolare, di Alessio Pecorelli con cui la frequentazione va avanti da diverso tempo. Genny vive nella riviera romagnola tra Rimini, Riccione, Cattolica e Coriano e lavora come estetista e beauty consulent. Genny ha deciso di partecipare a Uomini e Donne nella speranza di trovare una persona con cui costruire qualcosa di importante e che rimanga a lungo nella sua vita. Tra Alessio Pecorelli e Michele Longobardi ha così deciso di corteggiare il tronista romano.

“Quando ci siamo parlati su Witty, ho notato che eri molto simile a me. Sono venuto ad Uomini e donne per mettermi un po’ in gioco. Con questa vita frenetica non si scopre più niente. E’ bello scoprire, un piacere che ormai si è perso”, le parole del tronista che, però, sta conoscendo anche altre ragazze tra cui c’è anche Serena.

Genny Casu si autoelimina dopo il bacio tra Alessio e Serena

La puntata di Uomini e Donne del 19 novembre 2024, Alessio Pecorelli torna al centro dello studio per parlare delle sue frequentazioni con le corteggiatrici. Nella puntata odierna, in particolare, il tronista si confronta con Genny e Serena con cui il confronto si conclude in modo diverso.

In esterna, tra Alessio e Serena è scattato il bacio, un gesto importante che scatena la durissima reazione di Genny. Di fronte al bacio, infatti, al centro dello studio, perde la pazienza e si scaglia contro il tronista. “Per me il bacio è molto importante quindi, siccome sto conoscendo altre ragazze, è normale che bacerò altre persone”, dice il tronista al centro studio. “Mi stai dando la conferma che non vuoi costruire nulla. Facciamo che vado a casa e ci salutiamo. Ti auguro il meglio“, dice Genny prima di lasciare lo studio.

