Gianluca Costantino: tutto sull’ex gieffino che partecipa a Uomini e Donne

Gianluca Costantino è uno dei corteggiatori di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Con una passione per lo sport che è diventato il suo lavoro, Gianluca è arrivato nello studio di Uomini e Donne dopo la richiesta di Francesca Sorrentino di conoscere nuovi ragazzi non avendo ancora la scelta nonostante il trono sia iniziato lo scorso settembre. Gianluca, prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, vanta una partecipazione al Grande Fratello Vip nell’edizione vinta da Jessica Selassiè. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia è iniziata in corsa ed è finita dopo qualche settimana.

Nonostante la sua partecipazione al reality sia durata poco, Gianluca Costantino continua ad essere ricordato dal pubblico anche per aver instaurato amicizie che durano ancora come quelle con le sorelle Selassiè. Ancora single, dopo aver visto Francesca Sorrentino sul trono, ha deciso di partecipare al dating show di canale 5.

Gianluca Costantino, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne

L’avventura a Uomini e Donne di Gianluca Costantino non è iniziata nel migliore dei modi. La sua presenza, infatti, ha fatto torcere il naso a Tina Cipollari che ha immediatamente espresso dubbi sul suo interesse per Francesca Sorrentino. Nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025, la bionda opinionista punta il dito contro Gianluca indagando anche nel suo passato. Dopo averlo accusato di essere un attore consigliandogli di cambiare il copione, Tina chiede a Maria De Filippi qualche informazione sul passato di Gianluca.

In particolare, la bionda opinionista chiede se in passato Gianluca abbia provato a corteggiare altre troniste. Salta così fuori che, in passato, Gianluca aveva chiamato la redazione per corteggiare un’altra tronista scatenando dure critiche nei suoi confronti. Francesca Sorrentino, però, continua a credere nel suo interesse.