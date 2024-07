Alle Olimpiadi di Parigi 2024, oggi scatta l’ora di Irma Testa: orgoglio nazionale del pugilato femminile ma soprattutto icona tra sport e temi di grande urgenza sociale. La sua storia parla per lei; una storia di riscatto, di grinta, di caparbietà. Come riporta il Corriere della Sera, lei stessa – originaria di Torre Annunziata – ha raccontato delle sue origini e di come a dispetto delle condizioni culturali sia riuscita a trovare la giusta strada; ma non tutti vivono della medesima sorte.

“Da noi non ci sono tante possibilità per i giovani, se non vieni da una famiglia benestante, che ti fa studiare, e se hai genitori assenti perché devono lavorare dalla mattina alla sera, è difficile prendere strade che ti portino lontano”. Queste le parole di Irma Testa, orgoglio azzurro nel pugilato da quando a 18 anni esordendo alle Olimpiadi di Rio 2016 fu la prima pugile italiana nella storia della competizione. O ancora, quando a Tokyo quattro anni dopo riuscì ad essere la prima a portare a casa una medaglia, precisamente il bronzo.

Irma Testa, una storia di riscatto tra sport e diritti umani: “Il mio coming out per aiutare altre ragazze, ma…”

Oggi – 30 luglio 2024 – Irma Testa farà il suo esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma il pensiero non può che rivolgersi ad un altro tema che vive in prima persona e per il quale lotta quotidianamente. “Pensavo che il mio coming out si portasse dietro altre ragazze, ma così non è stato… Ammiro chi combatte questa battaglia nel nome dei più deboli, come io mi sono sentita per tanto tempo”. La pugile – come riporta il Corriere della Sera – ha poi aggiunto: “Mi sono voluta esporre: se non l’avessi fatto, mi sarei sentita una codarda”.

Al di là dell’impegno sociale, della forza delle sue parole; oggi – 30 luglio 2024 – l’attenzione va alla sfida contro Zinchun Xu alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Io e le mie compagne di squadra non promettiamo medaglie ma garantiremo impegno e sudore; perché ci abbiamo davvero messo il cuore per arrivare fino a qui”. La pugile – come riporta il Corriere della Sera, ha anche aggiunto: “Dormo come un ghiro perché sul ring sarò tranquilla. Non credo di avere più nulla da dimostrare, il lavoro più grande è già stato fatto”.

Chi è Alessandra, la fidanzata di Irma Testa

Ma cosa sappiamo della vita privata e dunque della fidanzata di Irma Testa? La campionessa del pugilato preferisce temi di rilevanza sociale piuttosto che mettere in piazza la propria quotidianità e la dolcezza dei suoi sentimenti. Raramente ha lasciato trapelare tra interviste e accenni qualcosa della sua vita privata, salvo un breve commento in un’intervista al Corriere della Sera alcune settimane fa: “Se sono fidanzata? Sì, si chiama Alessandra”. Sul conto della fidanzata non sono reperibili curiosità, in linea con la riservatezza di Irma Testa.