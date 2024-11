Tutto su Marcello Messina, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che lascia il programma

Marcello Messina, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, già in passato, ha lasciato il programma di Maria De Filippi, nella puntata dell’11 novembre 2024, annuncia il nuovo addio alla trasmissione. Marcello ha 50 anni, è di Torino, e in passato ha partecipato al programma per conquistare Ida Platano ma la loro conoscenza non durò a lungo. L’agente immobiliare è molto schivo e riservato e non ci sono molti dettagli sul suo passato sentimentale. Molto legato al suo cane, è tornato in trasmissione anche dopo ida Platano cominciando una frequentazione cn Jasna, un’altra dama del programma con cui ha poi lasciato la trasmissione.

Anche la storia con Jasna, tuttavia, è durata qualche mese per poi finire e, dopo l’addio alla dama, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi dove, tra le tante dame, è stato conquistato dalla bellezza e dalla personalità di Giada, una delle nuove dame.

Marcello Messina e Giada: dalla conoscenza all’addio al programma

La conoscenza tra Marcello Messina e Giada Rizzi è partita subito bene. Estroversa e molto socievole, la dama non ha concesso subito l’esclusiva al cavaliere riservandosi il tempo per poter conoscere altri uomini. Tuttavia, tale tempo non è stato necessario perché appuntamento dopo appuntamento, ha deciso di dedicarsi solo alla conoscenza con Marcello con cui ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione.

“C’è intesa, ci divertiamo tantissimo. In tutti i sensi. Giada è una donna esuberante, ammetto che sto vivendo un sentimento, un’emozione che non conoscevo. Ora sto cercando di capire come mai, a 50 anni, ho scoperto di essere una persona gelosa“, le parole del cavaliere che ha spiegato di voler uscire dal programma per non doverci tornare più.