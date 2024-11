Tutto su Marco Ferradini

Marco Ferradini è un cantautore italiano che, agli studi scolastici, ha sempre affiancato quelli musicali decidendo di fare della sua passione un lavoro. Ha inciso diversi jingle pubblicitari radiofonici e di popolari spot televisivi. Ha, inoltre, partecipato ai cori di famose sigle dei cartoni animati come Ufo Robot e Capitan Harlock. Insieme a Silvio Pozzoli è la voce principale di varie sigle di cartoni animati come La principessa Sapphire (sigla dell’anime del 1980 dal titolo La principessa Zaffiro.

Marta Charlotte Ferradini: chi è la figlia di Marco Ferradini/ "Con lui condivido il palco e momenti..."

“Negli anni Settanta ho cominciato a cantare con un gruppo che si chiamava ‘Drogheria Solferino’, che era il negozio di vestiti dell’Equipe ‘84. Sponsorizzavamo il negozio e loro ci davano giacche e pantaloni per i concerti”, ha raccontato in un’intervista rilasciata nel 2023 ai microfoni del Corriere della Sera in cui ha ripercorso tutta la carriera.

Max Proietti, chi è il giovane creator digitale e star del web/ Dai video virali sui social al primo libro

Marco Ferradini e il successo di Teorema

Il grande successo arriva nel 1981 quando Marco Ferradini scrive Teorema, canzone che è ancora oggi molto conosciuta e popolare anche se, intorno al testo, ci sono sempre diversi dibattiti. A spiegare perché è nata la canzone Teorema è stato lo stesso Ferradini in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. ” Teorema l’ho scritta quattro decenni fa. Probabilmente all’epoca come maschio ero più ‘basico’: mi ero lasciato con la mia prima moglie ed ero davvero deluso. Buttai giù testo e musica in montagna davanti al fuoco, insieme al mio caro amico Herbert Pagani”, le parole del cantautore.

Chi è Simona Molinari: il marito Giovanni Luca Zammarchi e la figlia Anita/ "È l’opera d’arte per eccellenza"

“E poi comunque, non per difendermi, ma tutti cantano sempre e solo le prime e le seconde strofe. La canzone si conclude con una sola verità: che ‘Non esistono leggi in amore, lascia aperta la porta del cuore e vedrai che una donna è già in cerca di te…’. Altro che sessista, la canzone semplicemente seguiva il concetto che in amor vince chi fugge…”, come si legge su Il secolo l’Italia.