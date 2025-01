Tutto su Marione Mario Forlano: chi è il re dei balletti social

Mario Forlano, conosciuto da tutti come Marione, ha conquistato il grande pubblico partecipando a Tu sì que vales dove ha sfoggiato il suo incredibile talento ballerino che sfoggia anche sui social dove è seguito da tantissimi followers che amano le sue esibizioni. Marione, infatti, dotato di un talento unico, riscrive i testi dei vari tormentoni musicali per condividere con il proprio pubblico l’amore e la passione per vari aspetti della vita come il cibo. Dopo la partecipazione a Tu sì que vales, rivolgendosi ai giudici, Marioen ha detto: «Non sono qui per normalizzare l’obesità, ma sono convinto che ogni corpo abbia il diritto di esistere come gli pare. Io a prescindere da questo esisto e voglio divertirmi».

Sui social, così, continua a collezionare like grazie alle sue performance. Sui social, però ha anche condiviso i video di alcune dichiarazioni rilasciate al podcast Palla Scoperta in cui ha raccontato di avere anche diversi haters tra i quali non mancano mamme che gli scrivono cattiverie.

La promessa di Marione a Caterina Balivo

Il talento ballerino di Marione ha conquistato anche Caterina Balivo che oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, lo intervisterà nel salotto de La volta buona. Tuttavia, non è la prima volta che Mario Forlano arriva nel salotto del programma di Raiuno. Lo aveva fatto qualche settimane fa per fare una promessa proprio a Caterina Balivo.

“La promessa che ho fatto a Caterina a La volta buona è reale, sto per iniziare un percorso mentale, fisico e alimentare, ovviamente non lo faccio per disagio sociale, nè perché mi sento brutto, ma inizio ad affaticarmi un po’, ed è necessario prevenire. Dopo 1000 diete fai da te, nutrizionisti che si sono arresi di fronte alla mia pigrizia, ho trovato la luce”, ha scritto sui social parlando del percorso intrapreso. Oggi svelerà i primi progressi?