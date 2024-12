Come facciamo da diversi anni a questa parte, nell’ultimo giorno di questo singolare e particolare 2024 è arrivato il momento di tirare le somme su chi è morto nel corso degli ultimi 365 giorni soffermandoci – naturalmente – sui personaggi famosi che si sono tragicamente spenti lasciando un vuoto incolmabile (innanzitutto) nella loro famiglie e (successivamente) nei migliaia di fan che da sempre li seguivano: differentemente dall’anno scorso, a ben guardare la lista di chi è morto nel 2024 non sembra essere – fortunatamente – particolarmente lunga; ma nonostante questo non mancano alcuni nomi importantissimi sia italiani che esteri, con un anno che si è aperto con un gennaio già particolarmente tragico fin dai suoi primissimi quattro giorni con la morte del famoso Hutch – all’anno David Soul – della serie americana ‘Starsky & Hutch‘.

Senza dilungarci in troppi preamboli, tra queste righe per scoprire chi è morto nell’ultimo anno cercheremo di procedere il più possibile in ordine temporale, dando priorità alla nostra bella Italia e ai suoi personaggi famosi: il primo tra gli ‘eccellenti’ defunti non può che essere il grandissimo ed amatissimo Gigi Riva che si è spento il 22 gennaio a causa di un attacco di cuore; immediatamente seguito sul finire del mese dall’altrettanto (se non di più) amata Sandra Milo che a 90 anni ha perso la lotta contro un violento tumore ai polmoni ormai metastatizzatosi al cervello.

Con l’inizio di febbraio – poi – è immediatamente morto l’ex reale Vittorio Emanuele di Savoia giunto alla veneranda età (parrebbe senza grandi malattie) di 87 anni, mentre lo stesso mese – rispettivamente il 26 e il 29 – si è portato via anche il giornalista Ernesto Assente e il regista Paolo Taviani; ma nell’elenco di chi è morto in Italia nel 2024 non possiamo non includere anche – spostandoci ai mesi successivi – lo stilista Roberto Cavalli, il famosissimo DJ Franchino, l’indimenticabile Pino D’Angiò; ma poi anche Luca Giurato, i giovanissimi (avevano appena 59 e 61 anni) Totò Schillaci e Paola Marella e l’ancor più giovane 28enne Sammy Basso che ha sconvolto l’intera penisola.

Chi è morto nel 2024: tutti i personaggi famosi stranieri che ci hanno lasciati nell’ultimo anno

Fermo restando che quello appena fatto non è un elenco esaustivo (dato che potremmo ancora citare, tra gli altri, Franco Di Mare e Gaetano Pesce), in questo nostro lungo percorso attraverso chi è morto nel 2024 non possiamo che rivolgere la nostra attenzione anche all’estero partendo questa volta dal 16 febbraio quando la morte dello storico oppositore di Putin Alexei Navalny ha sconvolto l’intero occidente a causa dei sospetti in merito ad un – mai confermato – zampino del Cremlino; mentre il mese successivo è venuta a mancare anche la ormai 102enne Iris Apfel.

Ancora più avanti, un elenco che si rispetti di chi è morto nel 2024 non può che soffermarsi sul 10 aprile, quando è mancato l’ormai caduto in disgrazia ed estremamente discusso ex giocatore di football O.J. Simpson, seguito a ruota dal dallo scrittore americano Paul Auster e dal leggendario volto del Titanic e del Signore degli Anelli Bernard Hill; mentre a giugno sono morti anche l’attore e la cantante francesi Philippe Leroy e Françoise Hardy. Passando alla seconda parte dell’anno (quindi da giugno in poi) vogliamo ricordare anche il canadese Donald Sutherland, l’americana – volto del celebre ‘Shining’ – Shelley Duvall, Shannen Doherty, l’intramontabile ed amatissimo Alain Delon e la magistrale Maggie Smith. Il mondo del calcio ha perso Franz Beckenbauer, quello della musica il giovane Liam Payne, mentre recentemente è morto l’ex presidente Usa Jimmy Carter.