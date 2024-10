Liam Payne, il messaggio della mamma di Harry Styles sui social

Il mondo della musica e non solo si stringe attorno al ricordo di Liam Payne, morto ieri a Buenos Aires dopo essere precipitato dal terzo piano dell’hotel in cui alloggiava in questi giorni. Storico membro degli One Direction al fianco di Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, il cantante 31enne ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi affetti, dai genitori Karen e Geoff agli amici, e in molti hanno condiviso sui social dediche e messaggi per ricordarlo.

Anche la mamma di Harry Styles, Anne Twist, ha voluto ricordare lo storico ex membro della band con un post su Instagram estremamente simbolico: l’emoji di un cuore spezzato e il messaggio “solo un ragazzo” a sottolineare la sua giovanissima età. Sotto il post della donna sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e fan di tutto il mondo che hanno sempre seguito l’avventura musicale di Liam Payne, prima negli One Direction e poi come solista.

Ma sono tanti gli amici e colleghi di Liam Payne, spiazzati dalla notizia della sua morte, che gli hanno rivolto un pensiero o un messaggio tramite i social. Il cantante americano Charlie Puth, coautore del singolo di Liam del 2017 Bedroom Floor, ha scritto: “Sono sotto shock al momento. Liam è stato sempre così gentile con me. È stato uno dei primi grandi artisti con cui ho avuto modo di lavorare. Non posso credere che se ne sia andato“. Olly Murs, cantautore britannico, ha invece scritto: “Questa notizia è devastante, sono senza parole“.

Un messaggio sui social è arrivato anche da Dermot O’Leary, che fu conduttore di X Factor nell’edizione in cui partecipò Liam Payne: “Lo ricordo come un 14enne alle audizioni di ‘X Factor’, ci lasciò a bocca aperta cantando Sinatra. Era sempre gioioso, aveva tempo per tutti, gentile, grato ed era sempre umile“. Messaggi di cordoglio e di affetto sono arrivati anche dai Backstreet Boys, Paris Hilton e Rita Ora, con la quale il cantante interpretò il brano For you presente nella colonna sonora del film Cinquanta sfumature di rosso.