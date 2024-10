Chi sono i The Foolz: la band di Verona pronta per il secondo Live a X Factor 2024

I The Foolz stanno gradualmente conquistando la fiducia dei giudici e la simpatia del pubblico, soprattutto da parte delle ragazzine che stravedono per il front-man del gruppo, Alessandro Agostini. Quando si sono presentati alle Audition, Manuel Agnelli ha avuto qualche perplessità, ma alla fine la sua approvazione si è unita a quella dei suoi colleghi portando i The Foolz ai Bootcamp.

Sotto l’ala di Jake La Furia: il primo live con un brano di Salmo

Il consenso nei loro confronti de The Foolz è stato un crescendo di puntata in puntata. Ai Bootcamp di X Factor 2024, hanno stupito con la cover in italiano Ça plane pour moi di Plastic Bertrand, il pubblico gli ha omaggiati con una standing ovation. Agli Home Visit hanno entusiasmato con una versione travolgente di E la luna bussò di Loredana Bertè. Al primo Live hanno “spaccato” con un brano di Salmo mandando in delirio il pubblico che ha notato un netto miglioramento. Hanno performato bene e con grinta, niente di banale. Per qualcuno è stata una delle esibizioni più belle della serata.

Finora il quintetto rock The Foolz ha presentato solo canzoni in italiano. Jake La Furia è orgoglioso di averli nella sua scuderia e nutre molte aspettative nei loro confronti che non hanno deluso le sue aspettative. Il giudice vorrebbe andare oltre e osare, perché conosce le capacità artistiche di questi ragazzi e non vorrebbe ascoltarli solo in un repertorio in italiano. Nel prossimo live probabilmente i The Foolz faranno un passo in avanti portando in scena a X Factor 2024 un brano in inglese. I più critici sperano che continuino a seguire “la via del rock” e mettere da parte il rap. Non si conosce il titolo del pezzo, ma già alla fine del primo Live, la band carica del bel risultato ottenuto, ha ringraziato i fan per il sostegno ed è tornata subito in sala prove per mettersi al lavoro.

Com’è andato il primo Live: The Foolz hanno chance di vittoria?

A rompere il ghiaccio del primo live di X Factor 2024 sono stati proprio The Foolz con la cover “90MIN” di Salmo. Il verdetto dei giudici è stato positivo. Paola è rimasta entusiasta della performance, non facile. Con la frase “Questi ragazzi so’ fuoco”, Achille Lauro ha sottolineato la bravura del gruppo nell’eseguire una canzone per nulla semplice ma nelle sue corde. Il più scioccato è stato Manuel Agnelli. Fin da subito ha mostrato qualche dubbio sull’assegnazione del pezzo, visto che in passato aveva suonato questo brano con Salmo, quindi era difficile per lui pensare a questo pezzo per loro. Dopo l’esibizione ha cambiato idea e ha dovuto ammettere che l’hanno suonata molto bene. Per Jake La Furia, lo scoglio più difficile è stato superato. Non hanno sbagliato nulla, hanno spaccato, soprattutto perché la difficoltà stava nell’essersi esibiti per primi.

The Foolz: cover 90MIN di Salmo a X Factor 2024