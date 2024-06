Chiara Bontempi, chi è la moglie di Gianmarco Tamberi/ Uniti anche nello sport: “È la cosa più importante”

Chiara Bontempi è la moglie di Gianmarco Tamberi: i due uniti nella vita ma anche nel lavoro

Mentre Gianmarco Tamberi torna in gara nel salto in altro, anche sua moglie Chiara Bontempi torna sotto i riflettori. Figlia dell’ex pilota Piergiorgio Bontempi e lei stessa grande sportiva, Chiara non è soltanto la moglie di Tamberi, ma è anche sua collaboratrice. Lavora, infatti, con il marito, seguendo la parte amministrativa della sua società e occupandosi della sua immagine.

Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara Bontempi sono una coppia molto affiatata e innamorata e a dimostrarlo è la presenza costante dell’uno nella vita dell’altro oltre alle numerose dediche social che i due si scambiano. L’ultima è arrivata pochi giorni fa, in occasione del compleanno del campione di salto in alto, quando Chiara ha pubblicato una serie di scatti di suo marito e insieme, accompagnati da parole d’amore.

La dedica di Chiara Bontempi al marito Tamberi per il suo compleanno

“Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni. Buon compleanno all’uomo che illumina ogni mio singolo giorno. Senza te, nulla avrebbe senso. Ti amo da morire. 01.06.2024. La prima foto (decisamente non casuale) l’abbiamo scattata due anni fa e davanti a quella torre abbiamo espresso un desiderio amore mio, che possa avverarsi!” ha scritto Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, che le ha risposto “Grazie tesoro mio, farò di tutto per far si che quel desiderio espresso insieme si potrà realizzare!”. Molti si chiedono se quel sogno da realizzare sia proprio l’arrivo di un bambino. D’altronde Gimbo (questo il soprannome di Gianmarco Tamberi) e Chiara Bontempi si sono sposati nel settembre 2022 dopo 13 anni di fidanzamento. Sono dunque una coppia solida, che potrebbe trovare presto il coronamento di un altro sogno: quello di diventare genitori.

