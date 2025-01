Pare che Alfonso D’Apice del Grande Fratello non riesca proprio a rassegnarsi alla solitudine dopo la fine della storia d’amore con l’ex fidanzata Federica Petagna. Ed è così che dopo il Capodanno scintillante con tanto di spogliarello degli uomini, il giovane ha deciso di dichiararsi a Chiara Cainelli, una delle ultime concorrenti del Grande Fratello arrivate nella casa del reality di Canale 5. Dopo l’esperienza a Temptation Island e otto anni di relazione, Alfonso D’Apice vuole darsi una nuova possibilità.

Solo pochi giorni fa aveva dato un bacio a Zeudi Di Palma, ma quest’ultima ha poi confessato di non ricambiare la sua attrazione e di averlo fatto solo per “pena”. Insomma, un flirt che non ha mai preso il volo. Appena dopo ha provato a conquistare il cuore di Mariavittoria Minghetti, ma anche in questo caso è finita male: la ragazza ha occhi solo per Tommaso Franchi, con il quale ha intrapreso una relazione da circa una settimana. E ora pare essere il turno di Chiara Cainelli: Alfonso D’Apice ha espresso i suoi sentimenti, ecco come ha reagito lei.

Alfonso D’Apice si dichiara a Chiara Cainelli, fan in subbuglio sui social: “Ormai è alla quarta…”

Altra sorpresona al Grande Fratello: Alfonso D’Apice si è dichiarato a Chiara Cainelli. Inizialmente i due sembravano essere solo amici, ma nel cuore del gieffino, a quanto pare, è scattato qualcosa in più. Il ragazzo ha esordito dicendo di essere in difficoltà nell’esprimere quello che prova, anche per via della paura di fare male a Javier Martinez, suo amico a sua volta interessato a lei. Come ha reagito la ragazza? Inizialmente, Chiara Cainelli è rimasta senza parole, poi ha risposto dicendo ad Alfonso D’Apice di averlo sempre visto sotto una luce amicale, e di non aver mai sentito un interesse che andasse oltre.

In ogni caso sui social sono partiti i post dei fan del Grande Fratello, che a quanto pare sperano nella nascita di un amore tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. “Alfonso passa alla quarta…“, si legge su X. Alcuni utenti criticano il fatto che in realtà non è Javier Martinez che flirta con tutte, ma è l’ex fidanzato di Federica Petagna il vero “dongiovanni” di questa edizione del programma. I fan attendono ansiosi di sapere se nel cuore di Chiara Cainelli cambierà qualcosa o se Alfonso D’Apice dovrà passare alla quinta…