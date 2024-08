Il nuovo (presunto) fidanzato di Chiara Ferragni si chiama Silvio Campara, come il nuovo cane di Fedez: il commento di Selvaggia Lucarelli

Il settimanale Chi lancia un nuovo gossip su Chiara Ferragni e scatena l’ironia di molti, Selvaggia Lucarelli compresa. L’imprenditrice digitale è stata paparazzata insieme a quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato: lui si chiama Silvio Campara, 45enne che sarebbe già sposato e con due bambini. L’uomo, che starebbe vivendo una crisi matrimoniale, sarebbe a Forte dei Marmi coi figli, i genitori e, a quanto pare, la stessa Chiara Ferragni.

Insomma, tra i due ci sarebbe in flirt in corso, anche se solo pochi giorni fa Chiara Ferragni si trovava in vacanza insieme all’amico Angelo Tropea, additato come suo possibile fidanzato. Ciò che comunque non è sfuggito a tanti, è che il nuovo presunto compagno di Chiara ha lo stesso nome del nuovo cane di Fedez, un bellissimo golden retriver che sia chiama, appunto, Silvio.

Selvaggia Lucarelli lancia una stoccata a Fedez e Chiara Ferragni dopo le ultime novità

Un dettaglio che di certo non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, che oltre a sottolinearlo, ha anche lanciato una nuova stoccata alla celebre ex coppia. “Ora dicono che lei (Chiara Ferragni, ndr) stia con questo Silvio Campara che avrebbe lasciato la sua compagna con cui ha due figli”, ha scritto la scrittrice e giornalista in una story pubblicata su Instagram, aggiungendo “E che lui abbia chiamato il cane Silvio per questo“. Il commento finale di Selvaggia Lucarelli a questa ingarbugliata situazione è una frecciatina chiara e diretta: “Riassunto della situazione: Asilo Mariuccia”.