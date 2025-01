Ermal Meta è sempre stato molto riservato rispetto alla sua vita privata e sentimentale. Nonostante la sua prudenza, è risaputo che stia da anni con una ragazza di nome Chiara Sturdà, la sua compagna di vita e madre della figlia Fortuna. “Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, perché si vergogna”, aveva spiegato tempo fa Ermal Meta, quando tra le tante altre cose anticipava di non avere nei piani il matrimonio con Chiara. Al posto delle nozze, però, è arrivata l’amata figlia Fortuna, la scorsa estate, rendendo la coppia la più felice del mondo.

Per l’occasione, la fidanzata di Ermal si è tolta un po’ di timidezza di dosso pubblicando sui social un bellissimo messaggio dove si mette nei panni della piccola, che conosce per la prima volta il suo meraviglioso papà.

“Stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio. Ho già trovato uno spazio comodo per venire con te senza stancarmi troppo, il tuo cuore ha già la forma del mio universo, il mio spazio intergalattico pieno di stelle in cui vedo brillare ogni giorno il cuore di mamma”, le splendide parole uscite dalla mente fantasiosa di Chiara Sturdà.

Con la nascita della figlia Fortuna, Ermal Meta oggi si sente indubbiamente più arricchito, consapevole probabilmente di aver finalmente unito tutti quei puntini che non molto tempo fa apparivano così distanti. Tutto sembra aver ritrovato il giusto equilibrio nella sua vita, tra la passione per la musica, l’amore per la sua compagna Chiara e l’esperienza della genitorialità con la nascita della bambina. Un nuovo capitolo tutto da vivere per il cantante italo albanese.