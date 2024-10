Clayton Norcross corteggia Carmen Russo al Grande Fratello 2024? Cosa ha fatto infuriare Enzo Paolo Turchi

L’ingresso di Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello 2024 ha smosso e non poco gli animi, soprattutto quello del marito Enzo Paolo Turchi. E non solo per i dubbi e le difficoltà che il coreografo ha esposto nelle ultime settimane, ma anche per la gelosia nata di fronte ad alcuni atteggiamenti che Clayton Norcross avrebbe avuto nei confronti di sua moglie.

Enzo Paolo Turchi abbandona il Grande Fratello 2024?/ La decisione in diretta

In particolare, a far infuriare Enzo Paolo, sarebbero stati dei grattini fatti da Clayton a Carmen sulla schiena. Un atteggiamento ‘inappropriato’ secondo il coreografo, che è stato però rassicurato dalla stessa Carmen Russo oltre che da Luca Calvani, che ne ha fatto una questione di cultura: “Lui è americano, fa il piacione!” Le rassicurazioni non sono però bastate a Turchi, che ha prima accusato la moglie di ‘chiamarlo’ in continuazione, dicendo poi di Clayton che è ‘poco intelligente, ma molto poco intelligente’.

Enzo Paolo Turchi geloso di Clayton Norcross al GF: "Tocca Carmen, mi da fastidio"/ "Io sono sanguigno!"

Clayton Norcross confessa: “Ecco chi mi piace davvero al Grande Fratello 2024”

E mentre Alfonso Signorini si sfrega le mani per il faccia a faccia che ne deriverà nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024, Clayton ha in realtà fatto chiarezza su chi realmente gli piaccia tra i componenti della Casa. L’ex attore di Beautiful si è sbilanciato durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato, svelando che la donna che ha conquistato la sua attenzione non è Carmen Russo, bensì Amanda Lecciso. “Lei è molto sexy! – ha ammesso l’attore – Lei è più giusta per me come età e comportamento. Ma mi sembra che a lei non interessi nessuno di noi. È sempre un po’ distaccata.” ha notato. Così ha aggiunto: “A me non piace correre dietro alle donne. Sono sempre loro a scegliere. Se tu sei disponibile a chiacchierare con loro o in the insieme, loro ti dicono ‘perché no’”.