Colpo di fulmine a Natale, regia di Arnaud Mercadier

Mercoledì 25 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 15:45, la commedia sentimentale del 2017 dal titolo Colpo di fulmine a Natale. Il film è una produzione francese ed è diretto dal regista Arnaud Mercadier, noto per avere curato le riprese di Clara’s Summer e Nome in codice: Rose.

Il protagonista di Colpo di fulmine a Natale è interpretato dall’attore e comico francese Tomer Sisley, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a pellicole quali The Burma Conspiracy – Largo Winch 2, Come ti spaccio la famiglia e Don’t Look Up. Al suo fianco l’attrice francese Julie de Bona, celebre per la sua interpretazione nella serie tv Destini in fiamme.

Nel cast anche: Oussama Kheddam, Malonn Lévana e Giorgio Maietto.

La trama del film Colpo di fulmine a Natale: una curatrice fallimentare deve scegliere tra il lavoro e l’amore

Colpo di fulmine a Natale racconta la storia di Charlotte, una giovane donna che lavora come amministratrice giudiziaria ma che sogna una vita completamente diversa.

Un giorno viene inviata dalla sua azienda in Lapponia affinché si occupi della chiusura di una serie di ditte.

In particolare, le viene affidata la responsabilità di liquidare un’antica azienda che produce giocattoli in legno, la Jolibois.

La vicenda, però, ha una svolta inaspettata quando Charlotte incontra Martial, un uomo particolarmente affascinante che si occupa dell’azienda e cresce da solo i suoi nipoti dopo che sua sorella, e madre dei bambini, è morta.

Tra i due nasce immediatamente una profonda intesa, ma questo nuovo sentimento renderà tutto più difficile per Charlotte, facendole mettere in dubbio le sue scelte professionali.

Intanto il Natale si avvicina e l’atmosfera gioiosa e serena coinvolge tutti gli animi dei presenti, mentre la giovane scopre sempre più la storia di quell’attività.

Cosa deciderà di fare? Seguirà i suoi sentimenti o porterà avanti il suo lavoro?