I Coma_Cose sono un gruppo italiano che si è fatto strada nel panorama musicale del nostro Paese nel corso degli ultimi anni grazie a un sound che spazia tra l’indie e il pop. I Coma_Cose sono composti da Fausto Lama – pseudonimo di Fausto Zanardelli – e California – nome d’arte per Francesca Mesiano -. Nascono come gruppo a Milano nel 2016 e quel sodalizio musicale li vede uniti anche in campo sentimentale. Grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo del 2023 con il brano “L’addio” sono riusciti a consolidare il loro consenso tra il pubblico. Con uno stile eclettico e un po’ fuori dagli schemi, i Coma_Cose sono le promesse del pop alternativo italiano.

Chi sono Carlo ed Edoardo Ponti, figli di Sophia Loren: carriera, vita privata/ “Con mamma è sempre festa…”

Dicevamo, si sono formati nel 2016 ma il primo album dei Coma_Cose è del 2019. Prima di diventare un duo musicale così apprezzato, Fausto Zanardelli aveva deciso di prendersi una pausa tanto da pensare di abbandonare il mondo musicale. Viene convinto, però, a tornare sui suoi passi proprio da Francesca Mesiano. Lei aveva lavorato con Fausto come DJ, ma i due si erano conosciuti in passato quando hanno lavorato come commessi in un negozio di borse e di accessori.

Anticipazioni Harry Wild - La signora del delitto 2, puntata 30 agosto 2024 su Rete 4/ Un ritorno dal passato

Coma_Cosa, gli esordi: tra Netflix e Rai Uno

Per i Coma_Cose tutto è avvenuto molto fretta. Da quando hanno pubblicano – nel 2018 – il loro primo EP fino al recente successo sanremese, per la band milanese è stato un susseguirsi di successi e di collaborazioni importanti. Dal concerto in piazza del Primo Maggio fino all’intervista alla trasmissione di Cattelan, passando per la collazione al brano “Fest” con Francesca Michelin, fino alla cover di “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” che hanno cantato su Rai Uno alla trasmissione “Una storia da cantare” in onore di Lucio Battisti. E poi sono apparsi anche in tv alle Iene e in streaming nella serie Summertime di Netflix, dove una scena è ambientata durante un loro concerto.

Bold Pilot, storia vera e trama del film ispirato al fantino Halis Karatas/ Un legame non solo sportivo

I Coma_Cose devono molto al Sanremo del 2023 dato che, con la ballad dal titolo “L’addio”, aumentano ancora di più il loro consenso. Fidanzati anche nella vita reale, con la loro hit hanno raccontato di una crisi di coppia che loro stessi hanno vissuto ma che hanno superato già da diverso tempo. Il brano non ha vinto la kermesse ma ben due riconoscimenti: quello per il miglior testo e per il valore letterario del brano. Nelle radio sta andando molto bene “Malavita”.

Coma_Cose, la vita prima: quando ci sarà il matrimonio?

Un anno dopo la proposta di matrimonio, avvenuta proprio dopo la fine della loro performance a Sanremo, del matrimonio dei Coma_Cose ancora non si sa nulla. Di recente, come ha riportato Today dopo che il duo è stato intervistato a Radio 105, sono stati incalzati da Diletta Leotta in merito al loro futuro amoroso e professionale. “Il tour ci ha letteralmente assorbito. È come se fosse passata da quel momento”, rivela Francesca.

“È vero, dovremmo sposarci ma abbiamo un mucchio di cose a cui pensare come la casa, i gatti e la nostra vita fin troppo complicata”, ha aggiunto. “Noi vogliamo sposarci, ma informandoci sul sito di Milano bisogna fare la pubblicazione delle nozze in via Larga. Noi siamo andati in via Larga, ma c’era troppa gente. Si può fare anche con delega, ma non è carino”, ha rivelato poi Fausto Lama. “Ma ci riproveremo”.