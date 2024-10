Sono passati quasi due anni da quel tragico momento e in molti continuano a chiedersi come sta Daniele Scardina, meglio noto come ‘King Toretto’. L’ex pugine a febbraio del 2023 ha fatto i conti con una gravissima emorragia cerebrale dopo un allenamento in palestra e ha rischiato di morire. Da quel momento la sua vita è completamente cambiata, in moltissimi quotidianamente gli manifestano affetto e sostegno, lui però rompe raramente il silenzio sui social, dove prima era molto attivo. L’ex pugile ha conquistato non poco successo prima del malore grazie al suo incredibile talento e spesso si è ritrovato anche al centro del gossip, specie nel periodo in cui è stato legato sentimentalmente a Diletta Leotta.

King Toretto due anni dopo il coma: "Vivo per miracolo"/ "Due minuti in più e sarei morto"

Dopo il malore Daniele Scardina sta affrontando una lunga e difficile battaglia con coraggio e determinazione e non si è mai arreso. Ad oggi non è ancora tornato a camminare, infatti è costretto a vivere su una sedia a rotelle, ha mostrato la sua nuova vita a Le Iene, che lo ha seguito per 48 ore. È stato l’inviato Nicolò De Devitiis a trascorrere due giorni interi con King Toretto e ha mostrato nella nota trasmissione, in onda nella serata di domenica 27 ottobre 2024 su Italia Uno, come vive la sua quotidianità.

Daniale Scardina è tornato a casa/ Dopo il malore: festa grande nella sua Rozzano (oggi 21 dicembre 2023)

Daniele Scardina tra riabilitazione e speranza, l’ex pugile sogna di tornare a camminare

L’inviato de Le Iene si è recato insieme a Daniele Scardina nel centro di riabilitazione dove trascorre metà delle sue giornate tra fisioterapia e allenamenti dopo il malore. Tra le varie cose l’ex pugile di Rozzano ha svelato: “Sogno di tornare a camminare”. La sua fisioterapista ha fatto sapere che il noto e amatissimo sportivo da quando ha iniziato il percorso di riabilitazione è riuscito a raggiungere impensabili risultati, ma nonostante il recupero sia inaspettato non sono ancora in grado di stabilire se potrà tornare a camminare senza ausili.

Daniele Scardina, come sta dopo il ricovero per emorragia cerebrale/ “Dopo 10 mesi si torna a casa!”

Daniele Scardina ha pubblicato un lungo messaggio prima della messa in onda del servizio de Le Iene su Italia Uno. Tramite le sue Instagram stories si è rivolto a tutti coloro che quotidianamente gli chiedono come sta. Tra le varie cose ha scritto: “Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua”. Ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che ogni giorno lotta per un miglioramento, facendo ogni giorno un passo avanti rispetto al precedente. Ha poi aggiunto: “Il mio ring ora è la vita quotidiana.”

L’ex pugile è consapevole del fatto che deve ancora affrontare tante fragilità e che il lavoro che deve fare è tanto, però pian piano sta cercando di riprendere in mano la sua vita, anche se sarà diversa rispetto al passato. King Toretto ha poi concluso dicendo di essere comunque grato di ciò che ha e che ancora può fare.