A fronte delle ultime analisi, sembrerebbe essere il momento giusto per comprare casa per affittarla. Coloro che nei due anni precedenti al 2024 hanno investito in titoli di Stato, si saranno resi conto di non aver tratto un profitto roseo come avrebbero desiderato. Il calo delle aste BTP ha costretto i piccoli e medi risparmiatori/investitori a valutare altre forme d’investimento. Il confronto è stato pubblicato dal Corriere della sera dopo aver provveduto ad analizzare il portale di real estate, Immobiliare.it.

Comprare casa per affittarla: è davvero un buon momento?

Dall’analisi riportata dagli esperti del Corriere della Sera in questo periodo comprare casa per affittarla potrebbe essere un buon affare. Il confronto ha messo a paragone il rendimento su un canone di locazione con cedolare secca e gli ultimi tassi d’interesse del BTP (2,5%). La prima stima viene effettuata su Milano, dove i rendimenti di locazione del capoluogo meneghino raggiungono il 4% netto di rendimento nelle zone estremamente periferiche, dato che cala al 3,3% nei quartieri più centrali della città.

Mentre gli affitti nelle altre città d’Italia sono altrettanto positivi: a Roma quasi tutte le zone superano i rendimenti BTP (tranne nel centro storico dove la percentuale si attesta a 2,8%), a Napoli il rendimento medio per gli affitti è al 4,1% (ma nelle zone popolari si supera anche il 5%), anche Torino supera i titoli di Stato con una percentuale variabile tra il 4,4% e il 6,7% netto.