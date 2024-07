Concorso funzionari risorse umane/ Domande online e posti per Regioni (ultime notizie 13 luglio 2024)

Appena a quasi un mese da quando è stato indetto il concorso per i funzionari in risorse umane (assunti a tempo indeterminato all’Agenzia delle Entrate) sono state messe online le domande suddivise per Regioni italiane con i posti massimi per l’assunzione.

Nonostante possa sembrare un impiego statico e a volte anche sottovalutato, i funzionari delle risorse umane assumono un ruolo centrale in ogni azienda che li assume. Il loro compito è quello di individuare le risorse migliore da assumere, con alto grado di responsabilità: assicurarsi che siano competenti e formarli al fine di migliorarli.

Concorso dei funzionari alle risorse umane: le domande Regione per Regione

Inizialmente l’Agenzia delle Entrate ha previsto fino ad 80 funzionari in risorse umane, numero poi ampliato fino a 148 grazie ad una nuova necessità di assumere più lavoratori per l’incremento del lavoro.

Oramai è trascorso circa un mese da quando è stato chiuso il numero per mettere fine alle domande inoltrabili. E proprio in queste ultime ore è uscito il numero dei posti suddivisi per ogni Regione d’Italia.

Regione del concorso Numeri per il bando Direzione Regionale Abruzzo 1121 (posti messi a bando: 6) Direzione Regionale Basilicata 550 (posti messi a bando: 4) Direzione Regionale Calabria 2394 (posti messi a bando: 6) Direzione Regionale Campania 3889 (posti messi a bando: 6) Direzione Regionale Emilia – Romagna 1537 (posti messi a bando: 7) Direzione Regionale Friuli – Venezia Giulia 342 (posti messi a bando: 4) Direzione Regionale Lazio 1396 (posti messi a bando: 11) Direzione Regionale Liguria 587 (posti messi a bando: 6) Direzione Regionale Lombardia 1882 (posti messi a bando: 12) Direzione Regionale Marche 874 (posti messi a bando: 6) Direzione Regionale Molise 429 (posti messi a bando: 4) Direzione Regionale Piemonte 1426 (posti messi a bando: 7) Direzione Regionale Puglia 3466 (posti messi a bando: 6) Direzione Regionale Sardegna 1188 (posti messi a bando: 5) Direzione Regionale Sicilia 3976 (posti messi a bando: 7) Direzione Regionale Toscana 1379 (posti messi a bando: 7) Direzione Regionale Umbria 584 (posti messi a bando: 4) Direzione Regionale Veneto 1142 (posti messi a bando: 10) Direzione Centrale Risorse Umane 6456 (posti messi a bando: 30)

La prova scritta del concorso funzionari risorse umane può essere organizzata dal 23 al 27 settembre 2024. Ma agli inizi del mese (verso il 4 settembre) l’Ade inserirà sulla sua piattaforma le informazioni ufficiali per partecipare ai test.

