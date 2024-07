CONSIGLI NON RICHIESTI/ Cinque mosse per valorizzare chi lavora nel proprio team

Essere un leader, in qualsiasi settore, significa sapersi mettere al servizio degli altri. Spesso, il modo in cui ci si approccia a coloro che fanno parte del proprio team può fare la differenza tra un ambiente lavorativo sano e produttivo e uno che invece si fatica a mantenere in equilibrio. La gentilezza, l’ascolto attivo e il riconoscimento del valore di ciascuno sono elementi essenziali per costruire un clima positivo all’interno di un’organizzazione.

Questo è quanto afferma Giudo Stratta, punto di riferimento in Italia della Leadership Gentile, che sottolinea come nessuno regali il proprio genio a una persona che non lo valorizza. È dunque fondamentale imparare a motivare e valorizzare le persone per ottenere risultati tangibili e duraturi.

Ecco cinque pratiche essenziali per valorizzare le persone nel vostro team:

1) Ascoltare e coinvolgere attivamente. Le persone devono sentirsi ascoltate e riconosciute nella loro unicità. Invogliate i vostri collaboratori a condividere i loro pensieri e le loro idee e offrite loro un feedback costruttivo e diretto.

2) Delegare responsabilità e fiducia. Concedete ai vostri collaboratori la possibilità di prendere decisioni e gestire autonomamente i loro compiti. La delega non significa solo affidare compiti, ma anche dare la possibilità di sbagliare e imparare dagli errori.

3) Feedback onesto e costruttivo. Fornite un feedback chiaro e sincero sulle performance dei vostri collaboratori. Non limitatevi a dire “bravo”, ma offrite consigli e suggerimenti per aiutarli a migliorare.

4) Esprimere gratitudine. Riconoscete gli sforzi extra e le contribuzioni significative. Un ringraziamento sincero può essere un potente strumento motivazionale.

5) Essere gentili e rispettosi. Avere una posizione da capo o responsabile non dovrebbe mai essere una scusa per permettersi di avere una comunicazione troppo efficace o diretta. Una comunicazione gentile e rispettosa può fare la differenza nel modo in cui le persone si sentono trattate e valorizzate. Prendetevi il tempo necessario per comunicare in modo strategico e gentile.

Questi cinque elementi ci consentiranno di conseguire due importanti obiettivi: innanzitutto, stimolare il senso di realizzazione personale in un individuo, e più specificamente, agire come capi in modo tale da essere soddisfatti del nostro lavoro e del risultato finale, consapevoli di aver svolto non solo il nostro compito, ma di averlo fatto con rispetto nei confronti di tutti.

Forse la chiave sta proprio nell’agire strategicamente, valorizzando il principio dell’Io, del Tu e Contesto, e mostrando rispetto verso tutti gli elementi in gioco.

Tratta gli altri come vorresti essere trattato e il resto seguirà.

