Il quarto e ultimo articolo del ciclo dedicato alla matrice degli stili relazionali® riguarda lo stile più evoluto e sofisticato: la Comunicazione Strategica. La matrice definisce i quattro approcci comunicativi principali con cui le persone possono relazionarsi tra loro. Nei precedenti articoli abbiamo analizzato le caratteristiche dei primi tre: la Comunicazione Efficace, la Comunicazione Manipolatoria e la Comunicazione Persuasiva.

A completare la matrice vi è la Comunicazione Strategica, l’unico stile relazionale funzionale alla creazione di relazioni solide e durature, che nel tempo aumenteranno esponenzialmente il raggiungimento degli obiettivi di entrambi i soggetti coinvolti. Ciò è possibile grazie alla valorizzazione di tutti gli elementi in campo:

– l’Io, a rappresentare gli interessi del comunicatore;

– il Tu, ovvero gli interessi dell’interlocutore;

– il Contesto, che include tutti i vincoli economici, giuridici, spaziali, temporali, ecc. che possono influenzare la relazione (Contesto Oggettivo) ed eventuali persone terze coinvolte nel processo (Contesto Soggettivo).

A livello pratico il comunicatore strategico esplicita i suoi interessi e guida l’altro nella scoperta dei propri, con il fine ultimo di co-progettare insieme una soluzione che valorizzi entrambi. Il vantaggio della Comunicazione Strategica è riscontrabile nel lungo periodo, poiché questo stile, oltre a dare comunque soddisfazione nell’immediato (come accade, ad esempio, nella Comunicazione Efficace), pone le basi per la costruzione di una relazione che porterà i suoi frutti nel tempo. Il risultato, dunque, non è riscontrabile solo nella singola interazione, bensì nella relazione.

Anche in questo caso, per rendere più chiara la differenza tra i quattro stili relazionali, ricorriamo a un esempio già affrontato negli articoli precedenti, adattandolo in questo caso alla Comunicazione Strategica.

Un collaboratore responsabile dell’organizzazione di un’importante fiera di settore dà le dimissioni solo due settimane prima dell’evento. La manager del team individua come valida sostituta una collaboratrice di nome Sara. Il suo obiettivo è dunque affidarle le mansioni che prima erano svolte dal collega, con un conseguente aumento del lavoro nelle due settimane successive.

Come già riscontrato, la manager può adottare differenti modalità comunicative per affrontare l’argomento, individuabili nei quattro stili relazionali. In questo caso specifico immaginiamo come potrebbe comportarsi se scegliesse di optare per una Comunicazione Strategica. Innanzitutto, la manager esplicita in maniera chiara gli interessi dell’azienda che rappresenta: racconta del momento di difficoltà temporaneo a causa delle dimissioni del collega, specificando che ha già comunicato al team HR di individuare un sostituto, ma che nel frattempo, in vista della fiera, necessita del suo supporto. Al tempo stesso mette in luce anche gli interessi di Sara: questo incarico le permetterebbe di acquisire nuove competenze, oltre a garantirle il giusto incentivo economico attraverso il pagamento degli straordinari. Evidenzia poi che il buon andamento dell’azienda si ripercuote a cascata su tutti i dipendenti. Infine, le domanda se ci sia altro che possa fare per compensare questa situazione di disagio. Sara chiede se è possibile distribuire le ore extra al mattino, poiché nel pomeriggio ha alcuni impegni personali a cui preferirebbe non rinunciare; richiesta che la manager accetta senza problemi.

Da un punto di vista tecnico, la protagonista dell’esempio ha prima esplicitato i suoi interessi, poi ha posto una domanda per esplorare quelli di Sara, e infine le due lavoratrici hanno co-progettato una soluzione favorevole per entrambe. La collaboratrice si sentirà coinvolta nel processo decisionale, e dunque ascoltata e valorizzata. D’altro canto la manager, oltre ad aver ottenuto l’obiettivo prefissato, avrà rafforzato la relazione con una persona di valore, che senz’altro avrà un impatto cruciale per l’andamento dell’azienda.

