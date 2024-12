Cotechino e lenticchie è l’abbinamento immancabile e inserito in ogni menu di Capodanno, piatto che fa da protagonista sia nel cenone che nel pranzo del 1 gennaio proprio perchè considerato di buon auspicio. La tradizione, soprattutto popolare nel Nord e poi diffusa praticamente in tutta Italia, vuole che i due ingredienti vengano mangiati insieme, subito dopo la mezzanotte per augurare buona fortuna ed è una leggenda che nasce nell’antichità. In particolare le lenticchie, citate come ingrediente principale di zuppe anche nell’Antico Testamento, erano considerate da molti popoli cibo non solo benefico ma anche portatore di prosperità.

Gli antichi romani infatti usavano riempire dei sacchetti con il legume che poi regalavano con l’auspicio che ogni chicco si potesse trasformare in una moneta. Il cotechino invece, composto da parti macinate di maiale insaccate per essere conservate, era già popolare in molte culture che utilizzavano questo metodo per poter arricchire le loro dispense e fare scorta di cibi. La tradizione medioevale poi introdusse l’usanza di prepararlo in occasione della macellazione del maiale per gustarlo poi durante le feste e probabilmente proprio nello stesso periodo, secondo alcuni esperti, sarebbe nato anche l’abbinamento tra i due cibi.

Cotechino e lenticchie, il tradizionale abbinamento di Capodanno per augurare buona fortuna

Mangiare cotechino e lenticchie a Capodanno si dice che porti fortuna, la leggenda tramandata da varie epoche ormai è diventata una tradizione classica di tutti i menu della festa in occasione del nuovo anno. Il piatto oltre ad essere di buon auspicio ha avuto sicuramente successo anche per il suo gusto, e per le sue proprietà nutrizionali. Le lenticchie infatti oltre ad essere importante fonte di ferro e fibre utili per il benessere, secondo alcuni nutrizionisti avrebbero anche le proprietà di smorzare l’apporto calorico dato dai grassi contenuti nel cotechino, grazie all’effetto di alcuni batteri prebiotici che ridurrebbero il colesterolo contenuto nei lipidi.

L’abbinamento tra questi due ingredienti quindi è considerato meno dannoso rispetto ad un semplice piatto composto dal solo insaccato accompagnato da un altro tipo di contorno. Tutto ciò, considerato anche il fatto che cotechino e lenticchie è un piatto che solitamente non si mangia molte volte l’anno e quindi, in occasione di un festeggiamento, può per una volta andare bene anche per chi è a dieta, che può concedersi un piccolo sgarro e soprattutto augurarsi fortuna e soldi per il nuovo anno.