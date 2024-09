Crolla il solaio e quattro operai restano feriti: uno è grave

Ancora un incidente sul lavoro in Italia. In provincia di Enna e più in particolare a Pergusa, piccolo centro di appena 1.600 abitanti, mentre erano in corso dei lavori all’interno della palestra di una scuola elementare, è crollato un solaio. Il cedimento ha portato al ferimento di quattro operai, uno di questi in maniera grave: quest’ultimo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Caltanissetta, dove è arrivato in eliambulanza. Gli altri tre, invece, sono stati portati nei nosocomi di Enna e Piazza Armerina.

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, dopo una prima ricostruzione dei fatti si è appreso che gli operai stavano lavorando all’interno della palestra nella scuola elementare, quando hanno gettato il calcestruzzo sul solaio. Per via del peso, questo avrebbe ceduto, travolgendoli in pieno. La palestra si trova al fianco della scuola elementare alla quale appartiene. Nell’istituto primario le lezioni sarebbero dovute ricominciare proprio domani, ma è molto evitabile che così non sarà per via dell’incidente. Sul posto sono arrivati ambulanze, elisoccorso, squadre della protezione civile di Enna e vigili del fuoco. Presenti ovviamente anche i carabinieri, che dovranno ora ricostruire i fatti per stabilire le eventuali responsabilità nell’accaduto.

Crolla il solaio in palestra: vigili del fuoco al lavoro per le verifiche tecniche e la messa in sicurezza

Dopo il crollo del solaio nella palestra di una scuola elementare di Pergusa, in provincia di Enna, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, arrivati all’incirca intorno alle 10 per estrarre dalle macerie i quattro feriti. Come spiegato in un post social proprio dal corpo dei vigili, le squadre sono al lavoro anche per effettuare le verifiche tecniche e mettere in sicurezza l’area circostante, dove domani sarebbero dovuti tornare i bambini per il nuovo inizio delle lezioni. I carabinieri stanno invece effettuando i rilievi di rito per stabilire la dinamica dei fatti e le conseguenti responsabilità.