Daniel e Giorgia Musa, Io Canto Family 2024/ Finale vicina? Mamma e figlio elogiati dalla giuria: “Emozione…”

Daniel e Giorgia Musa a Io Canto Family 2024: finale sempre più vicina?

Daniel e Giorgia Musa hanno incantato durante l’ultima puntata di “Io Canto Family 2024” regalando una commovente esibizione sulle note di “Quando sarò capace di amare” di Giorgio Gaber. Tutti i coach e giurati con le lacrime agli occhi. Si passa alla votazione. Orietta Berti dà un 9, mentre Fabio Rovazzi “Daniel non mi ero accorto di te, hai una voce follia. Volevo giocarmi il 10”, mentre Jasmine Carrisi “Daniel all’inizio sono rimasta estasiata, mi hai fatto viaggiare, quando ti sei emozionato ho ceduto emotivamente. Vi devo dare un 9”.

Infine Claudio Amendola: “Daniel e Giorgia avete cantato una delle canzoni più belle d’amore che si possa scrivere. Giorgio Gaber per me è molto importante, ho avuto modo di frequentarlo tanto con mamma, ce l’ho tatuato e ce l’ho nello screenshot del telefoto, questa canzone l’ho ascoltata ieri e non posso darvi il mio 10”. Ma non finisce qui per Daniel e Giorgia che tornano sul palcoscenico di Io Canto Family 2024 per esibirsi sulle note di “Flowers” di Miley Cyrus con Fausto Leali.

Daniel e Giorgia Musa commuovono pubblico e giuria a Io Canto 2024

Daniel e Giorgia Musa sono una delle coppie di concorrenti della squadra di Io Canto Family 2024 di Fausto Leali. Nonostante la grande emozione sulle note di ““Quando sarò capace di amare” di Giorgio Gaber, mamma e figlio con tutta la squadra di Fausto Leali si sono classificati al terzo posto alle spalle della squadra di Cristina Scuccia e di Iva Zanicchi. Durante la classifica finale comunicata a conclusione della puntata, si sono classificato al terzo posto nonostante i voti altissimi della giuria. Chissà che mamma e figlia non possano fare ancora meglio durante la terza puntata di Io Canto Family riuscendo così a puntare alla posizione numero della classifica finale.

Intanto prosegue il percorso di Daniel e mamma Giorgia a Io Canto Family 2024 e, viste le prima puntate, sicuramente i due sapranno regalare ancora tantissime emozioni. Il pubblico è dalla loro parte e











