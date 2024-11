Esperti di botanica, di iniziative ‘green’: Luca Sardella e sua figlia Daniela ospiti a La Volta Buona si raccontano con simpatia anche oltre la passione per il verde ma partendo proprio dal racconto del nuovo programma che li vedrà protagonisti, ‘Green Lovers’, un’idea nata proprio grazie alla lungimiranza della giovane. Dopo qualche battuta a tema botanico, è stata proprio Daniela – figlia di Luca Sardella – ad impreziosire l’intervista con un racconto davvero particolare.

Daniela – figlia di Luca Sardella – ha confessato a Caterina Balivo la sua passione viscerale per Michael Jackson, al punto da fare una vera e propria ‘follia’ all’età di 13 anni pur di conoscerlo di persona. “Il mio obiettivo era conoscerlo nel giorno del suo compleanno, mi trovavo a Los Angeles ad un Summer Camp e seguivo le lezioni universitarie, nonostante fossi fuori età, del suo avvocato. Un giorno mi disse: ‘Ma tu cosa ci fai qui?’, ed io gli spiegai che volevo conoscere a tutti i costi Michael Jackson”.

Luca Sardella e il lavoro di botanica per Michael Jackson ‘grazie’ a sua figlia Daniela

Proseguendo nel suo racconto a proposito della follia fatta per conoscere Michael Jackson, Daniela – figlia di Luca Sardella – ha spiegato: “Adesso dirò una cosa che davanti al mio papà non dovrei dire, feci l’autostop per arrivare al ranch di Michael Jackson pur di incontrarlo di persona. Alla fine ce l’ho fatta, mi regalò anche un vinile dicendomi: ‘Scegli quello che vuoi!’”. Il papà, Luca Sardella, ha poi aggiunto: “Ti dico anche io un piccolo scoop, a quel punto ha coinvolto anche me e ho fatto per lui un lavoro di botanica!”.