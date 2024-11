Daniele Lazzarin, chi è il fidanzato di Nina Zilli: la storia nata nel 2019

Nina Zilli sarà tra gli ospiti di oggi domenica 10 novembre 2024 di Da noi a ruota libera, la celebre cantante farà tappa nel salotto di Francesca Fialdini e racconterà la sua vita, oltre chiaramente all’avventura a Ballando con le stelle, stoppata a causa di un infortunio, ma che non è giunta del tutto al capolinea visto che esiste la possibilità del ripescaggio. Dove le cose invece vanno bene già da qualche anno è in amore, visto che Nina Zilli dal 2019 vive una storia d’amore con Daniele Lazzarin, noto produttore musicale:

“È bello avere sempre accanto qualcuno che ami, svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo, Dany mi chiama Chiara, non Nina, anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor’, con Dani spero davvero sia per sempre” ha confidato Nina Zilli riguardo al rapporto con Daniele Lazzarin.

Daniele Lazzarin e la storia con Nina Zilli: dal loro amore è nata la figlia Anna Blue

La relazione tra Daniele Lazzarin e Nina Zilli prosegue anche a distanza di anni, galeotto fu l’incontro in uno studio di registrazioni per la coppia, che si conobbe mentre la cantante era all’opera per preparare qualche novità dal punto di vista musicale. Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati e hanno coronato il loro amore mettendo al mondo la figlia Anna Blue nel 2023, il punto più alto ed emozionante della coppia che prosegue la relazione nata nel 2019 con amore e voglia di condivisione.

Per Daniele Lazzarin la musica rappresenta tanto, visto che il produttore, in arte Danti, fa anche parte del duo Two Fingerz, e nel corso della loro carriera ormai più che ventennale, hanno collaborato con tanti amati artisti, come Max Pezzali, Caparezza e tanti altri musicisti.