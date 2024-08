Danilo Ianieri, conosciuto come Samir Cartomante, è tra i protagonisti dell’ultima puntata di Ciao Darwin 9 -Giovanni 8,7, lo show antropologico campione d’ascolti condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti su Canale 5. La sfida di questa sera vede contrapposto il mondo della scienza contro quello dell’occulto rappresentati da Alessandro Cecchi Paone e Giucas Casella. Durante la puntata Danilo Ianieri, alias Samir Cartomante, è stato selezionato a sorpresa da Madre Natura per partecipare alla prova della Macchina del Tempo come rappresentante del mondo dell’occulto.

Durante la prova della Macchina del Tempo, Danilo ha conquistato da subito la simpatia del pubblico da casa, ma anche dei social che lo hanno immediatamente eletto come il nuovo Filip Simaz.

Chi è Danilo Ianieri, Samir Cartomante, di Ciao Darwin 9

Ma chi è Danilo Ianieri, noto come Samir Cartomante, di Ciao Darwin 9? Durante la sfida televisiva tra il mondo della scienza contro il mondo dell’occulto, il cartomante ha conquistato l’attenzione del pubblico con la sua simpatia e le sue battutine. Tra grida e siparietti comici e hot, il concorrente del mondo dell’occulto ha regalato una macchina del tempo come non si vedeva da anni a Ciao Darwin facendo divertire davvero tutti. Non solo il pubblico in studio e da casa, ma anche il popolo dei social l’ha adorato rendendolo reginetto assoluto della prova della macchina del tempo, ma anche dei social dove impazzavano suoi meme e battute.

Un trionfo davvero inaspettato per Danilo Ianieri che, grazie alla partecipazione a Ciao Darwin 9 di Paolo Bonolis, è diventato “star per una notte” e ha visto crescere a dismisura in pochissimo tempo i follower del suo profilo Instagram. Una popolarità social legata alla sua partecipazione allo show più irriverente del piccolo schermo che si conferma ancora una volta la sua grande capacità di coinvolgere il pubblico di ogni età!