David Lee Buffon è il figlio di Alena Seredova nato dall’amore con l’ex marito Gigi Buffon. La ex modella è stata sposata per tantissimi anni con l’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio e dalla loro unione sono nati due splendidi figli: David Lee Buffon e Louis Thomas. Proprio David Lee si è fatto conoscere al grande pubblico italiano partecipando con la mamma ad una puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin, parlando della sua grande passione per il calcio e non solo. Il figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon, infatti, ha dichiarato: “ho la passione del calcio. Ora ho fatto un intervento e mi sono dovuto fermare sei mesi”. Un periodo non facile per il giovane ragazzo che ha dovuto appendere le scarpette al chiodo, ma è pronto a tornare al più presto su di un campo di pallone.

Daniele Scardina, ex fidanzato Diletta Leotta: "I nostri rapporti ora.."/ La lettera alla vigilia delle nozze

Il giovane, infatti, sogna una carriera nel mondo del calcio seguendo così le orme del papà, ma non è il solo visto che anche il fratello più grande Louis Thomas ha una passione per il mondo del pallone. A Silvia Toffanin, David Lee Buffon ha rivelato: “papà è felice della mia scelta anche se dice che potrei fare altri sport, io però sono attaccante non portiere. Mio fratello Thomas mi manca però ho la camera tutta per me adesso”.

Laura Pausini a Verissimo: "Mia mamma mi voleva farmacista"/ "Io all'inizio mi immaginavo architetto"

David Lee Buffon e Louis Thomas, i figli di Alena Seredova e Gigi Buffon sognano di diventare calciatori

Non solo David Lee Buffon, anche Louis Thomas, il primo figlio nato dall’unione tra Alena Seredova e l’ex marito Gigi Buffon ha deciso di seguire la strada del padre lanciandosi nel mondo del calcio. Il primogenito ha già lasciato il tetto materno, visto che si è trasferito in un’altra città per seguire il sogno di diventare un calciatore professionista. “È stato difficile però alla fine ti rendi conto che lui è felice, sta bene e ti metti l’anima in pace” – ha detto Alena Seredova.

Melissa Satta, chi è la modella ed ex Velina/ Carriera e vita privata: il fidanzato Carlo Beretta

La separazione dei genitori è stato sicuramente molto difficile per entrambi i figli di Alena Seredova e Gigi Buffon, ma proprio il più grande di casa ha confessato: “non ci hanno mai fatto mancare nulla”. Oggi nella loro vita è arrivato il nuovo compagno e marito della mamma per cui hanno solo parole di grande affetto: Alessandro ci da consigli utili è una persona fondamentale per lei”.