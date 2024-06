Davos, storia vera/ Johanna Gabathule è esistita davvero? Fatti reali di infermiere prima guerra mondiale

A partire da questa sera, mercoledì 19 giugno 2024, e per le prossime tre serate, Canale 5 ha deciso di trasmettere la serie Davos tratta da una storia vera. È una serie di produzione svizzero-tedesca che racconta la storia dell’infermiera Johanna Gabathuler, che ha il volto della splendida attrice Dominique Devenport che il pubblico televisivo ha già visto in un’altra fiction di successo Sissi 3. Siamo in piena guerra, nel 1917 e la giovane infermiera diventa una spia, per ragioni strettamente personali e che si troverà coinvolta nel complesso mondo dello spionaggio nella neutrale Svizzera.

Il personaggio di Johanna Gabathuler non è realmente esistito ma la serie Davos in onda oggi su Canale5 si ispira alle reali vicende delle infermiere svizzere che hanno prestato servizio sul fronte francese durante la Prima Guerra Mondiale. Infatti, per ricreare il personaggio di Johanna gli autori e gli sceneggiatori hanno preso spunto dalla scoperta di una serie di lettere di alcune infermiere della Croce Rossa Svizzera inviate al fronte dalle quali traspariva il desiderio di avventura e di fuga dalla routine quotidiana.

Davos non è una storia vera ma è ispirata da vicende simili delle infermiere durante la guerra

Davos non è una storia vera ed il personaggio di Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) non è realmente esistito. La trama ruota attorno alla giovane infermiera che rientrata a Davos, appunto, dopo essere stata impegnata a soccorrere i militari sul fronte francese e costretta a dare in adozione il bambino nato da un amore conosciuto al fronte, disperata verrà convinta dalla contessa e spia tedesca Ilse von Hausner (Jeanette Hain) a diventare un’agente sotto copertura per i tedeschi, promettendo di aiutarla a riavere il piccolo e a favorirne la fuga con una nuova identità. Johanna si ritroverà quindi ad affrontare situazioni di grande pericolo e spie senza scrupoli.

I personaggi sono dunque fittizi ma il contesto in cui si muovono è assolutamente veritiero e ispirato a fatti realmente accaduti. La responsabile del dipartimento Cultura SRF, Susanne Wille in una recente intervista ha infatti affermato: “In “Davos 1917″ la SRF riporta il pubblico all’epoca della Prima guerra mondiale. La storia fittizia di Johanna, figlia di un albergatore e infermiera grigionese della Croce Rossa, si ispira a fatti realmente accaduti e mostra come la Svizzera, nonostante la sua neutralità, sia stata teatro occulto della politica bellica europea.”











