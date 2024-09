Per rilevare patologie oncologiche attualmente è necessario un esame istologico che richiede dai 5 fino ai 21 giorni di tempo. Dunque, dopo il prelievo della parte di tessuto in questione, possono passare fino a tre settimane per ricevere la diagnosi di tumore. Oggi però, grazie alla tecnologia, il trend può essere invertito: l’intelligenza artificiale sarebbe infatti in grado di abbattere drasticamente i tempi per diagnosticare una serie di tumori, come quello al polmone, alla tiroide e al pancreas. Basteranno infatti solo pochi minuti, circa due o tre, per ottenere il responso, come spiega Il Sole 24 Ore.

Tale innovazione tecnologica porta il nome di Convergence, progetto di Senseledge, start up romana che si occupa di applicare l’intelligenza artificiale alla prevenzione, alle diagnosi e così via. L’iniziativa, portata avanti in collaborazione con il Campus biomedico capitolino e in particolare con Anna Crescenzi, principal investigator del progetto, ha ricevuto fondi per quasi un milione di euro, per la valorizzazione e il potenziamento della ricerca biomedica. Sono stati studiati numerosi protocolli innovativi per la diagnosi e uno di questi prevede proprio l’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Diagnosi del tumore, start-up si è concentrata su tre tipi

Come spiegato da Daniele Davoli, Ceo di Senseledge, l’azienda sta “certificando la nuova tecnologia come dispositivo medico per poi collocarla sul mercato nell’arco di un anno e mezzo. Si tratta di una innovazione che può essere utilizzata anche in fase chirurgica per ottenere una diagnosi immediata”, come spiegato al Sole 24 Ore. L’attuale esame istologico prevede il prelievo di un campione biologico dal paziente, che si conclude con l’analisi della parte in questione: il processo richiede molto tempo.

Con questa nuova tecnologia il campione biologico viene trattato solamente con un reagente chiamato acridina, come spiegato da Davoli. Si ottiene così un’immagine digitale che in pochissimi minuti appare sullo schermo ed è in grado di essere esaminata in tempo reale. Al momento l’azienda si è concentrata su i tumori ai polmoni, al pancreas e alla tiroide perché “sono gli organi in cui il campione può essere prelevato con endoscopia”.