La dieta del neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe tutt’altro che salutare. Lo segnala Vanity Fair attraverso il proprio portale online, sottolineando come il successore di Joe Biden sembrerebbe essere un amante dello junk food, il cibo spazzatura, prodotti ultra processati che è ben noto facciano tutt’altro che bene alla salute. Spesso e volentieri sono ricchi di sale o di zucchero, ma soprattutto di conservanti e aggiunte chimiche per il nostro corpo che a lungo andare possono creare dei danni molto seri.

In UK pomodori cinesi spacciati per italiani/ L'inchiesta BBC: "Prodotti nello Xinjiang dal lavoro forzato"

Gareth Davis, un giornalista del tabloid britannico Telegraph, ha deciso di vederci più chiaro in particolare dopo aver visto uno scatto dello stesso Donald Trump risalente agli inizi dello scorso mese, subito dopo la sua elezione. La foto in questione è quella del tycoon di New York a fianco del figlio maggiore, Donald Junior, nonché Elon Musk e Robert F- Kennedy Jr mentre mangia hamburger e patatine fritte su un jet privato. Sotto, la didascalia eloquente: “L’America la rendiamo sana domani”, inteso appunto dal punto di vista alimentare e salutare.

Prezzo del caffè/ Aumenti nel mondo: rischiamo di pagarlo 2€ al bar (30 novembre 2024)

LA DIETA DI DONALD TRUMP: NIENTE NE COLAZIONE NE PRANZO

Uno schiaffo quindi in faccia alla dieta sana ed equilibrata che i medici nutrizionisti consigliano, e proprio per questo che Davies ci ha voluto vedere chiaro, passando una settimana “culinaria” a fianco di Trump e mangiando le stesse cose.

Il risultato è di sbigottimento totale sottolinea Vanity Fair visto che, al termine di questo periodo di “convivenza”, il giornalista inglese si è domandato come faccia ad essere ancora vivo il tycoon. Donald Trump di fatto non fa colazione, prima regola assolutamente sconsigliata dai camici bianchi in quanto si tratta di un pasto che attiva i ritmi circadiani del nostro organismo, fondamentali per iniziare al meglio la giornata. Ma c’è di più perchè il presidente degli Stati Uniti non mangia neanche a pranzo, mentre a cena si butta sul cibo non proprio sano, fra KFC, McDonald’s, ma anche una bistecca ben cotta.

TOUR IN LOMBARDIA/ Un Weekend da Sogno tra le Vigne della Franciacorta

LA DIETA DI DONALD TRUMP: NON BEVE MAI ACQUA

In più ci sono dodici Diet Coke al giorno, una Coca Cola senza calorie che negli Stati Uniti è in vendita da sempre ma che non si trova sul mercato italiano, con l’aggiunta di alcuni spunti con i Doritos, snack a base di farina di mais, giusto per capirci meglio, quelle “patatine” che si possono mangiare con salsa piccante o maionese.

Gareth Davis ha appunto precisato che Trump non fa quasi mai colazione e quando la fa si ciba di bacon e uova fritte, ed inoltre il presidente non beve mai acqua, ma solamente Coca Cola “dietetica”, con l’aggiunta di una cena molto abbondante, solitamente due Big Mac o due Filet-O-Fish, con un milkshake al cioccolato; in alternativa, pollo fritto o una bistecca con patatine, tutti i giorni così. Davis, che ha pranzato allo stesso identico modo di Trump, ha detto di sentirsi malissimo per tutta la settimana, domandandosi anche come faccia il tycoon ad essere ancora in vita.