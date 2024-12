Passato il 25 dicembre è tempo della classica dieta post Natale 2024, e sarebbe bene cominciarla fin da oggi, 26 dicembre. Anche se si festeggia Santo Stefano, di conseguenza saranno molti coloro che si ritroveranno nuovamente a tavola per fare grandi mangiate, il nostro consiglio è quello di non appesantire troppo il vostro organismo, per non arrivare a “scoppiare” con tutto ciò che ne consegue. Come ricorda Lacucinaitaliana.com, sarebbe quindi consigliabile una dieta post Natale 2024 detox, quindi disintossicante, che permetta di purificare un po’ il nostro corpo, alleggerendolo dopo grandi mangiate. Spesso e volentieri già dopo il 25 dicembre ci si sente appesantiti e stanchi, un chiaro segnale che sarebbe meglio fermarsi.

Putrefazione cerebrale, cos'è e come social distruggono il cervello/ "Dieta digitale per evitare esaurimento"

Dopo cene e pranzi il corpo può ad esempio disidratarsi a causa di un consumo esagerato di bevande alcoliche, ma anche di alimenti che sono ricchi di zuccheri e sodio, come ad esempio creme varie, ma anche frittelle e fritture di pesce, senza dimenticarsi del panettone, del pandoro, ma anche di cotechino e zampone, alimenti tipici questi ultimi più del capodanno.

Natale 2024 in salute, consigli ed errori da non fare/ No ad abbuffate, occhio a grassi saturi e alcool

DIETA POST NATALE 2024: BENE VERDURE A FOGLIA VERDE

Come fare quindi? Si comincia da quei cibi che permettono di far lavorare al meglio i nostri reni, ma anche intestino e fegato che sono gli organi che permettono al nostro organismo di eliminare scorie e tossine. Attenzione quindi ad arance, limoni, ma anche kiwi, mentre fra le verdure molto consigliati radicchio, lattuga e rucola, ma in generale tutte le verdure a foglia verde che hanno delle proprietà antiossidanti.

Si tratta di alimenti perfetti per una dieta post Natale 2024 visto che contengono anche molto potassio, che è perfetto per combattere la ritenzione idrica. Bisognerà stare leggeri anche a pranzo, ad esempio una bella vellutata di verdure o di ortaggi, come ad esempio una gustosa zucca, per poi come secondo del pesce ma anche della carne bianca, due alimenti facili da digerire.

Dieta post Natale 2024/ Dalla colazione alla cena: cosa mangiare e come ritrovare equilibrio

DIETA POST NATALE 2024: COSA METTERE A TAVOLA

Per Lacucinaitaliana sono consigliabili anche gli spinaci, che proteggono il fegato, così come insalate di base. Come condimento meglio l’aceto di mele a quello balsamico visto che contiene meno zuccheri, ma anche il succo di limone. Infine la cena, che di base deve essere il pranzo più leggero della giornata, in quanto bisogna favorire la digestione per poi dormire di notte. Vanno quindi evitati prodotti troppo lavorati ed elaborati come ad esempio formaggi, insaccati e carne rossa.

Consigliati invece pesce, uova che hanno grassi di buona qualità e che permettono di liberare il corpo dalle tossine in eccesso. Fra gli altri prodotti consigliati per una dieta post Natale 2024 anche il te bianco o delle tisane al cardamomo, così come il pane integrale e le mandorle. Bene anche lo sgombro, meglio se cotto a vapore, così come i finocchi e sempre consigliato pane integrale e olio extra vergine di oliva. Infine le noci, altra frutta secca sempre consigliata, e un frutto di stagione.