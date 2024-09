Dimitri Kunz, chi è l’ex marito di Patrizia Groppelli e compagno di Daniela Santanchè

Patrizia Groppelli sarà ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda stasera, alle 23.00 su Rai 2, e l’occasione è quella di puntare i riflettori anche sulla sua vita privata. La celebre opinionista televisiva è sentimentalmente legata al giornalista Alessandro Sallusti e si sono sposati nel 2023, ma prima di questa relazione è stata sposata per anni con Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, che si definisce “principe” discendente della casata degli Asburgo Lorena.

A caratterizzare la vita privata di Patrizia Groppelli è un curioso intreccio sentimentale; l’opinionista televisiva, infatti, si è lasciata con l’ex marito dopo aver scoperto il tradimento dell’uomo con Daniela Santanchè, Ministro del Turismo nonché ex compagna di Alessandro Sallusti, a sua volta marito della Groppelli. Sul fronte professionale, Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena è entrato in società con la compagna Daniela Santanchè diventando consigliere nel CdA di Visibilia Editore.

Patrizia Groppelli e il tradimento subito: “L’ho letto sui giornali…“

Patrizia Groppelli raramente ha parlato in forma pubblica del divorzio dall’ex marito Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e, nello specifico, del tradimento subito quando è uscita fuori la parallela storia dell’uomo con Daniela Santanchè. In un’intervista rilasciata a Mattino 4 lo scorso giugno, l’opinionista tv si è sbottonata ripercorrendo quella complicata fase di vita: “Qualcuno mi ha fatto alzare le antenne e mi ha detto che questi due stavano assieme. Io ho risposto dicendo che non era possibile però poi alzi le antenne e cerchi di capire cosa stava succedendo ed ho capito che c’era qualcosa”.

Alla fine è dalla stampa che ha scoperto l’amara verità: “L’ho letto sui giornali del tradimento effettivo, ci sono state delle foto ed è uscita una cosa giornalistica e da lì è andata così, ma io non ho mai avuto l’ammissione del tradimento ne da parte di una ne dell’altra”. Infine, ha sottolineato: “La cosa brutta è che hanno mentito per tanti mesi, assolutamente il mio ex marito negava fino a che ad un certo punto è esplosa la bolla anche giornalisticamente perché era una storia mediatica e alla fine hanno dovuto ammettere la cosa. Col senno di poi tutti son bravi a dirti che stavano assieme da più di un anno ma all’inizio nessuno diceva niente, è una storia forte”.