Patrizia Groppelli: “Fui tradita dal mio ex, ma nega”/ “Senza Alessandro Sallusti non ce l’avrei fatta”

Patrizia Groppelli è stata ospite stamane del programma Mattino 4, su Rete Quattro, per parlare di matrimoni bianchi ma anche tradimenti. In collegamento vi era un investigatore privato e la moglie di Alessandro Sallusti ha spiegato: “Chi viene da lei sa già benissimo che sta suvendo delle corna, è solo per avere la prova provata, per un addebito di colpa per una futura seprazione, quando io fui tradita sapevo perfettamente che ero tradita, poi io non sono andata da un investigatore privato”, aggiunge Patrizia Groppelli con l’investigatore che però ha replicato: “Spesso e volentieri lo si fa per pura curiosità e gelosia”. Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino4, ha quindi invitato Patrizia Groppelli a raccontare la sua storia: “Tu hai scoperto il tradimento ma perchè qualcuno te l’ha detto?”.

PATRIZIA GROPPELLI: “FUI TRADITA DAL MIO EX, MA NEGA, MI HANNO FATTO ALZARE LE ANTENNE”

“Si qualcuno mi ha fatto alzare le antenne e mi ha detto che questi due stavano assieme. Io ho risposto dicendo che non era possibile però poi alzi le antenne e cerchi di capire cosa stava succedendo ed ho capito che c’era qualcosa”. Federica Panicucci ha quindi domandato: “Come hai fatto a capirlo effettivamente?”.

“A sensazione, da uno sguardo di due persone, capivo che c’era qualcosa ma alla fine loro negavano sempre”, e Federica Panicucci ha di nuovo incalzato la sua ospite: “Quindi come hai fatto ad avere la certezza?”, e la Groppelli ha risposto: “L’ho letto sui giornali del tradimento effettivo, ci sono state delle foto ed è uscita una cosa giornalistica e da lì è andata così, ma io non ho mai avuto l’ammissione del tradimento ne da parte di una ne dell’altra”, aggiungendo “Son passati tanti anni”.

PATRIZIA GROPPELLI: “FUI TRADITA DAL MIO EX, MA NEGA, SE NON MI AVESSERO AVVISATA…”

Federica Panicucci però domanda: “Ma se non ti avessero avvisato?”, “Probabilmente non me ne sarei accorta o magari alla fine si sarebbero messi assieme seriamente ma la cosa brutta è che hanno mentito per tanti mesi, assolutamente il mio ex marito ngava fino a che ad un certo punto è esplosa la bolla anche giornalisticamente perchè era una storia mediatica e alla fine hanno dovuto ammettere la cosa. Col senno di poi tutti son bravi a dirti che stavano assieme da più di un anno ma all’inizio nessuno diceva niente, è una storia forte”.

Patrizia Groppelli aggiunge: “Io difenderò per tutta la vita la mia storia attuale (quella con Alessandro Sallusti ndr), è nata dalle macerie ma senza di lui non ce l’avrei fatta a superare un dramma del genere”, “E lui si chiama Alessandra e lo salutiamo”, ha chiosato Federica Panicucci. Il tradimento a cui fa riferimento Patrizia Groppelli sarebbe quello del suo ex marito Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, con Daniela Santanchè, tra l’altro ex quest’ultima di Alessandro Sallusti, una vicenda che comunque non è mai stata ufficializzata come del resto ha spiegato proprio la stessa Groppelli.

