DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA, DERBY LOMBARDO

Due formazioni che arrivano da situazioni diverse per quanto riguarda i risultati recenti. La diretta Atalanta Milan Primavera mette una contro l’altra squadre che vogliono confermare o ribaltare il proprio trend. Il match si giocherà sabato 11 gennaio 2024 alle ore 13:00.

La Dea ha vinto l’ultima sua gara contro il Bologna per 2-1, ma il suo rendimento delle ultime settimane è stato parecchio negativo con ben tre sconfitte in quattro partite contro Lecce per 2-1, Inter con un sonoro 3-0 in casa e infine Juventus per 3-2 ancora tra le mura amiche.

Il Milan ha diviso la posta in palio con la Lazio ad inizio 2025 (0-0), ma ha comunque allungato la striscia positiva dei risultati utili consecutivi a tre considerando il 4-2 contro il Sassuolo e il 2-0 con il Monza, entrambe in trasferta.

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come tutte le gare di questo campionato, la diretta Atalanta Milan Primavera si potrà vedere gratuitamente su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Invece la diretta streaming sarà disponibile o sull’app o sul sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

L’Atalanta Primavera giocherà con il 3-5-2. In porta Zanchi, protetto dal terzetto Gobbo, Ramaj e Simonetto. Agiranno da esterni Arrigoni e Steffanoni con Maffessoli, Armstrong e Riccio in mediana. In attacco spazio a Bonanomi e Baldo.

Il Milan replica con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Longoni, difesa a quattro composto da Colombo, Paloschi, Nissen e Perera. Hdozic e Comotto saranno le due mezzali con Eletu in mediana. In avanti ecco Bonomi, Scotti e Siman.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA MILAN PRIMAVERA

A partire favorita è leggermente la squadra ospite: il Milan Primavera è a 2.42 contro i 2.47 dell’Atalanta. Il pareggio è a 3.45. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.45 e 2.40.