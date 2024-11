DIRETTA SINNER FRITZ ATP FINALS 2024: SARÀ GIÀ SEMIFINALE?

La diretta Sinner Fritz rappresenta il secondo match che il nostro Jannik Sinner gioca alle Atp Finals 2024: appuntamento sempre alle ore 20:30, martedì 12 novembre alla Inalpi Arena il numero 1 del ranking Atp andrà alla ricerca della seconda vittoria che potrebbe valere una semifinale anticipata, anche come primo nel girone. All’esordio Sinner non ha praticamente sudato nel liberarsi di Alex De Minaur, avversario contro il quale ha vinto il primo Masters 1000: sembra una vita fa e invece era lo scorso anno, Sinner dunque è partito bene e oggi, come da tradizione, affronta l’altro giocatore vincente della prima giornata.

Taylor Fritz, a sorpresa, ha superato agilmente Daniil Medvedev: stesso risultato centrato dall’altoatesino, siamo dunque totalmente pari ma oggi il vincitore potrebbe appunto ritrovarsi in semifinale, ovviamente sarà necessario stabilire il risultato dell’altra sfida (tra Medvedev e De Minaur) ma la diretta Sinner Fritz potrebbe realmente consegnare l’obiettivo minimo con un turno di anticipo, chiaramente sarà una partita da prendere con le pinze ma anche nel secondo match delle Atp Finals 2024 Sinner parte chiaramente favorito, lo dice il percorso che ha avuto in questa stagione e i rapporti di forza ormai consolidati.

SINNER FRITZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2024

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Fritz andrà in chiaro: infatti i match degli italiani alle Atp Finals 2024 sono stati acquisiti dalla televisione di stato, nello specifico dunque vi dovrete riferire a Rai Due con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, grazie al sito di Rai Play o alla sua relativa applicazione. Naturalmente poi il programma delle Atp Finals 2024 è anche appannaggio del satellite, con Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) che sarà il riferimento e metterà a disposizione anche qui la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, ma la mobilità sarà garantita – in abbonamento – anche dalla piattaforma Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SINNER FRITZ

DIRETTA SINNER FRITZ ATP FINALS 2024: UN GRANDE RICORDO

Con la diretta Sinner Fritz torniamo idealmente indietro di due mesi, quando l’azzurro sconfisse lo statunitense nella finale degli Us Open andando a vincere il suo secondo Slam, nell’anno e in carriera: un risultato straordinario, che però ci dice anche di quanto Fritz sia migliorato nel corso delle stagioni, arrivando a essere un solido Top Ten e riuscendo anche a variare il suo gioco, cosa che lo rende particolarmente temibile come del resto ha dimostrato domenica all’esordio nelle Atp Finals 2024, togliendo il respiro a Medvedev e prendendosi una vittoria importantissima e che potrebbe aver già cambiato gli equilibri nel girone dedicato a Ilie Nastase.

Come abbiamo detto però Sinner è favorito anche questa sera: non siamo patriottici nel dire che il nostro tennista ha ormai raggiunto un livello per il quale, al netto di tutto e cioè di un eventuale condizione non ottimale o altro, sono davvero pochi gli avversari che possono pensare di batterlo, anche e soprattutto quando l’appuntamento è di una certa importanza. Con la vittoria poi Sinner sa bene che la semifinale delle Atp Finals 2024 sarebbe ad un passo, se non addirittura già acquisita; dunque staremo a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta Sinner Fritz, ma intanto per l’altoatesino le Atp Finals 2024 sono iniziate benissimo.