DIRETTA FRITZ DE MINAUR ATP FINALS 2024: CI SI GIOCA TUTTO!

La diretta Fritz De Minaur va in scena alle ore 14:00 di giovedì 14 novembre 2024, naturalmente siamo alla Inalpi Arena di Torino e, per le Atp Finals 2024, questa sfida vale la qualificazione alla semifinale nel girone dedicato a Ilie Nastase, nel quale in serata avremo l’incrocio tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Ci sono tuttavia delle differenze sostanziali nell’approccio alla partita: infatti Alex De Minaur ha un unico risultato a disposizione, con la sconfitta l’australiano sarebbe eliminato dalle Atp Finals 2024 avendo già perso i primi due match, contro Jannik Sinner all’esordio e poi contro il ritrovato Medvedev due giorni fa.

Taylor Fritz invece potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta: la condizione essenziale perché questo avvenga è che Sinner vinca il match in serata, in quel caso si andrebbe a fare il calcolo dei game e dei set e dunque per il californiano potrebbe essere sufficiente portare a casa un parziale nella diretta Fritz De Minaur, anche se naturalmente per evitare conteggi complicati sarebbe ancora meglio portare a casa il match. Tra poco il campo ci dirà come andranno le cose, nel frattempo aspettando che il match prenda il via possiamo fare qualche altra considerazione sulla diretta Fritz De Minaur che è particolarmente attesa.

FRITZ DE MINAUR STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2024

La diretta tv di Fritz De Minaur sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: è infatti questa emittente a coprire integralmente le Atp Finals 2024, in chiaro vanno solo i match degli italiani e dunque l’appuntamento per i clienti sarà come sempre sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 203 del decoder), con la possibilità di assistere alla sfida del giorno anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go, mentre in ultimo dobbiamo ricordare che anche sulla piattaforma Now Tv si potrà seguire la diretta Fritz De Minaur come tutte le Atp Finals 2024.

DIRETTA FRITZ DE MINAUR ATP FINALS 2024: STATUNITENSE FAVORITO

Presentando la diretta Fritz De Minaur abbiamo detto che lo statunitense potrebbe qualificarsi alla semifinale delle Atp Finals 2024 anche perdendo, ma vale anche il ragionamento contrario: ovvero, non è detto che con una vittoria Fritz proceda nel torneo. Questo perché c’è sempre la possibilità che Medvedev batta Sinner questa sera: a quel punto il numero 1, il russo e lo stesso Fritz avrebbero due vittorie a testa nel girone, e si dovrebbe sempre fare il calcolo di set e game.

In questo momento Sinner è ampiamente in testa, 4-0 e 24-15 come game; Fritz è 2-2 e 20-19 mentre Medvedev si trova lui pure a due set vinti e altrettanti persi, con 19-18 nel calcolo dei game. Dunque tra il tennista di San Diego e il russo è sostanzialmente parità allo stato attuale delle cose; ogni singolo gioco nella diretta Fritz De Minaur potrebbe essere importante e questo vale naturalmente anche per l’australiano, mentre entrambi avvicinandosi al match delle Atp Finals 2024 hanno una speranza, ovvero quella che Sinner rispetti il pronostico vincendo anche il terzo game nel girone, sarebbe certamente un aiuto sulla strada verso la semifinale al netto di come andrà questo pomeriggio.