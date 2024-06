Ferrari pronta ad entrare in Formula E?/ L’ad del torneo elettrico non lo esclude: “Potrebbe essere”

La Ferrari starebbe pensando di entrare nel campionato di Formula E, il torneo riservato alle vetture green, elettriche. Ad anticipare un possibile quanto clamoroso sbarco del Cavallino Rampante nel torneo a batteria è stato Jeff Dodds, amministratore delegato della Formula E che commentando il contatto fra gli stessi e il Cavallino Rampante non ha chiuso la porta a doppia mandata, spiegando: “Potrebbe essere”.

Sia chiaro, non si tratta di una vera e propria apertura, ma Ferrari è sempre stata piuttosto ermetica sulla questione, smentendo sempre un possibile sbarco in Formula E, di conseguenza queste dichiarazioni appaiono per certi versi clamorose. “Ferrari ha annunciato un impianto di elettrificazione in Italia e parlato di una futura linea di produzione elettrica. Ed è la prima volta che parlano di elettrico, anziché di ibrido”, ha aggiunto, come riferisce Virgilio.

FERRARI PRONTA AD ENTRARE IN FORMULA E? “SE LA ROSSA FOSSE COINVOLTA…”

Ovviamente nel caso in cui Maranello dovesse fare il suo approdo in Formula E sarebbe un evento straordinario per lo stesso campionato che fino ad oggi non è riuscito a convincere come la Formula 1, per ovvi motivi. “Penso che, se la Ferrari fosse coinvolta, eleverebbe ancor di più il campionato di Formula E. Non solo perché il marchio ha una forte riconoscibilità, ma anche perché porta con sé una fan base di tifosi davvero grande”, ha precisato ancora Dodds.

Come sottolinea Virgilio Motori, si tratterebbe di una mossa che sarebbe profittevole per entrambe le parti. La Formula E ne guadagnerebbe in maniera esponenziale in popolarità aggiungendo il nome di maggior prestigio della Formula 1, mentre per quanto riguarda la Ferrari, si tratterebbe di una forte spinta verso l’uscita del primo modello di Rossa stradale elettrica che arriverà l’anno prossimo, nel 2025, senza ovviamente dimenticare l’aspetto ambientale.

FERRARI PRONTA AD ENTRARE IN FORMULA E? “FOCUS SULLA FORMULA 1…”

In ogni caso il Cavallino Rampante per ora non conferma: “Il focus odierno è sulla F.1 e sull’endurance. Di recente, abbiamo annunciato che partirà una nuova sfida nella vela che amplierà la nostra anima racing”, fanno sapere da Maranello come precisa sempre Virgilio Motori, ma nulla è da lasciare al caso, come dimostrato anche dallo sbarco della rossa nella categoria Le Mans, con tanto di straordinaria vittoria alla 24 ore del 2023 (con l’obiettivo di bissare il successo anche quest’anno). Se Ferrari quindi entrerà mai in Formula E lo farà per vincere e non tanto per fare da comparsa o come mero marketing.

Intanto prosegue il percorso verso il futuro elettrico del marchio e il prossimo 21 giugno sarà inaugurato l’e-building, il nuovo stabilimento dedicato proprio alla prima vettura green del glorioso brand del Cavallino Rampante. “Per me, l’e-building rappresenta tre cose: la possibilità di creare componenti strategici come batterie, assi e l’intera auto. La seconda è la possibilità di costruire tutte le auto, non solo le elettriche, ma anche quelle ibride, con tecnologie più sostenibili. Terzo, dimostra che crediamo nel futuro, nella necessità di nuove tecnologie e dobbiamo essere pronti per quello”, ha detto a riguardo Benedetto Vigna, ad della Ferrari.

