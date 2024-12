VIDEO CASERTANA LATINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Pinto il Latina si aggiudica la vittoria in trasferta per 2 a 0 contro la Casertana. Nel primo tempo i rossoblu cercano di imprimere subito il loro sigillo sulla gara andando alla conclusione con Falasca che incappa però nella deviazione in angolo di Ercolano all’10’.

I campani non sembrano intenzionare a diminuire la propria intensità offensiva e collezionano così qualche occasione fallita con Deli al 34′ e soprattutto con Collodel al 44′, chiamando in causa il portiere avversario Zacchi. Nel secondo tempo i Pontini ricominciano l’incontro con un piglio diverso rispetto a quello ammirato in precedenza ed i loro sforzi vengono immediatamente premiati al 57′ dal gol del vantaggio siglato da Vona, bravo a deviare il tentativo del compagno Di Livio alle spalle dell’estremo difensore dei Falchetti.

Nel finale la Magica si dispera per la chance fallita all’80’ da Asencio e subiscono il gol del raddoppio da parte di Riccardi, all’88’ su suggerimento di Improta. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gemelli della sezione di Pisa ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Matese al 38′ e Carretta al 42′ da un lato, Vona al 42′ e Di Livio al 79′ dall’altro.

I tre punti maturati da questo successo permettono al Latina di pervenire a quota 20 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 raggiungendo in questo modo i diretti rivali della ventesima giornata ovvero la la Casertana, sempre bloccata appunto a 20 punti.

VIDEO CASERTANA LATINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS